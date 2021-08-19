Cirit müsabakasında korkutan kaza! Attan düşen ciritçi ölümden son anda döndü - Son Dakika

Merkez Yakutiye ilçesindeki cirit sahasında düzenlenen gösteri maçında Şengel Atlı Cirit Spor Kulübü ile Dadaşkent Atlı Cirit Spor Kulübü karşı karşıya geldi. Seyircilerin büyük ilgi gösterdiği mücadelenin ikinci yarısı oynanırken, yürekleri ağızlara getiren kaza yaşandı. Dadaşkent Atlı Spor Kulübü oyuncusu İsa Yılmaz, rakibine elindeki ciritti attı.

ATTAN DÜŞTÜ VE YERDE SÜRÜKLENDİ

Sahasına geri dönmek için atını dört nala süren İsa Yılmaz, kendisine yaklaşan rakibinin attığı ciritten kurtulmak için atın soluna doğru yattı. Bu sırada dengesini kaybeden Yılmaz, attan düştü ve sürüklendi. İsa Yılmaz, kısa süre sonra kendini atın altından kurtardı. Yılmaz, geçirdiği kazaya rağmen tribündekilerin alkışları arasında tekrar atının üzerine binerek arkadaşlarının yanında yerini aldı.

"HER SPORCUNUN BAŞINA GELİR"

Evli ve 3 çocuk babası İsa Yılmaz bu gibi kazaların maçlarda sıkça yaşandığını belirterek, "Pandemi nedeniyle federasyon cirit müsabakalarını başlatmadı. Biz de kendi aramızda oynuyoruz. Ata sporunu bir şekilde yaşatmaya çalışıyoruz. Attan düşme her sporcunun başına gelir. Bir daha yerden kalkıp alkışlar arasında ata bineriz" diye konuştu.