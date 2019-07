Cirit sahalarının kadın hakemi erkeklere taş çıkarıyor

FIRAT ÖZDEMİR - Erzurum 'da üniversite öğrencisi Sibel Kaysi, oyuncuları ile izleyicilerinin çoğunluğu erkek olan ata sporu cirit müsabakalarında 3 yıldır hakemlik yapıyor. Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi 27 yaşındaki Sibel Kaysi, at sevgisi ve geleneksel spor dallarıyla uğraşan arkadaşlarının tavsiyesi üzerine atlı cirit hakemliği yapmaya karar verdi.Kaysi, iki haftalık eğitiminin ardından, sınavda başarılı olup hakemliğe başladı.Sahanın büyüklüğü ve atların hızının önemli olduğu geleneksel spor dalında 3 yıldır hakemlik yapan Kaysi, erkek meslektaşlarına taş çıkarıyor. Kaysi, zorlu hava şartlarının yanı sıra sahada uzun mesafe koşular yaparak müsabakaları yönetiyor.Oyuncuları ile izleyicilerinin çoğunluğu erkek olan ve "affetme"nin bulunduğu tek spor dalı olması dolayısıyla centilmence yapılan müsabakalarıyla bilinen ciritte hakemliği başarıyla sürdüren Kaysi, takdir topluyor.Kaysi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayatında her zaman sporun yer aldığını, daha çok atlı cirite ilgisi bulunduğundan bu alana yöneldiğini söyledi.Kadın hakem olmaktan gurur duyduğunu dile getiren Kaysi, "Sporcu ve hakemler, kadın olduğum için bana çok yardımcı oluyor. İzleyiciler de bana karşı ayrımcılık yapmıyor." dedi.Güneş altında hakemlik yaptığında zorlandığını belirten Kaysi, şöyle devam etti:"Kadın olarak, sporcu erkek diye hiç geri adım atmıyorum. Aksine yaklaşmaya ve konuşmaya çalışıyorum. Kimseden bir zarar görmedim, göreceğimi de zannetmiyorum. 'Sahada çok erkek var, hakemlik yaparken hiç zorlanmıyor musun?' diyorlar. Kadın hakem olduğumdan müsabaka sahalarında argo kelimeler azaldı. Bu tür kelimeler kullananların yanlarından geçtiğimde hemen özür diliyorlar, bu da bizi mutlu ediyor.""Kadınlar her işi yapabilir"Kadınların evlerinde oturmasını istemediğini ifade eden Kaysi, şunları kaydetti:"Aileme 'Atlı cirit hakemliği yapacağım.' dediğimde benimle gurur duydular. 'Erkek sporu, asla yapamazsın' şeklindeki ifadeleri çevremde duymuyorum. Çevremdeki ve üniversiteden kadın arkadaşlarımı bu spora teşvik ediyorum. Kadınların her işi yapabileceğini düşünüyorum. Hiçbir şey zor değil. Erkeğin eline bakmakla olmuyor, kadınların kendilerine yetmeleri gerek."Atlı cirit ulusal hakemi Cem Çağatay ise kadın hakemlerin başarılı işler ortaya koyduğunu vurgulayarak, "Kadın hakemlerimiz sayesinde cirit sahalarında küfür azaldı. Erkek hakemlere de katkı sunuyorlar. Kadın hakemlerimiz, sahalara alıştıkça atlı cirit hakemliğini bırakmak istemiyor." diye konuştu.