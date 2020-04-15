Cirit sporcusu, toplu taşıma yerine atını kullanıyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Cirit sporcusu, toplu taşıma yerine atını kullanıyor - Son Dakika Spor

Cirit sporcusu, toplu taşıma yerine atını kullanıyor

7 saat önce

Erzurumlu cirit sporcusu İsa Ula, koronavirüs salgını nedeniyle toplu taşımı aracı yerine atını kullanıyor.

Cirit sporcusu, toplu taşıma yerine atını kullanıyor, System.String[]

Erzurumlu cirit sporcusu İsa Ula, koronavirüs salgını nedeniyle toplu taşımı aracı yerine atını kullanıyor. Yaşadığı köyden ilçe merkezine, 'Okçu' adlı atıyla giderek, alışveriş yapan Ula, "Günümüzde en güvenli yolculuk bu" dedi.

Aziziye ilçesine 8 kilometre uzaklıktaki Ömertepe Dilimli köyünde yaşayan Ilıca Termal Atlı Spor Kulübü sporcusu İsa Ula, koronavirüse karşı toplu taşıma aracı yerine atını kullanıyor. 3 çocuk babası Ula, ilçe merkezine alışveriş yapmak için Okçu adını verdiği atıyla gidiyor.

"HASTALIK NEDENİYLE MAÇLARIMIZ İPTAL EDİLDİ"

Vatandaşların meraklı bakışları arasında atını market önündeki ağaca bağlayıp alışveriş yapan İsa Ula, koronavirüsle mücadelede herkesin kurallara uyması gerektiğini söyledi.  İsa Ula, "Yıllardır cirit oynuyorum. Ama hastalık nedeniyle maçlarımız iptal edildi. İlçe merkezine gitmem gerektiğinde halk otobüsünü kullanmıyorum. Evimin önündeki ahırda duran atımla gidiyorum. Hem atım antrenman yapmış oluyor hem ben kendimi daha güvende hissediyorum. Günümüzde en güvenli yolculuk bu. Salgın nedeniyle köyümüzden çıkmıyoruz. Sadece tarlalarımızın ekimini yaparken çıkıyoruz. Beni atla alışveriş yaparken görenler şaşırmıyor değil" diye konuştu.

Aziziye, Ula, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 09:19 Kaynak: DHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Son Dakika: Kasım 2019 celp döneminde askere alınanların hizmet süresi 1 ay uzatıldı
Diego Angelo ve Chico, aileleri mutlu etti Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Türkiye'deki vaka sayısı dördüncü haftada düşüşe geçti Konserleri iptal olan Serdar Ortaç, ekonomik sıkıntılar yaşamaya başladı Ünlü gazeteci Ersin Kalkan cinayetten gözaltına alındı Bilim Kurulu Üyeleri sosyal medyada kendi adlarına açılan sahte hesaplardan dertli Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Ece Erken, Instagram hesabını kullanmama kararı aldı Eski gazeteci cinayetten gözaltına alındı Balıkçılık av sezonu bugün sona erdi Koronavirüse yakalanan Rugani ve Matuidi iyileşti Juventus, İngiliz takımlarının istediği Merih Demiral'ı satmayacak Ronaldo, milli takımdan arkadaşlarıyla sağlık kuruluşları için yardım kampanyası başlattı İspanya basını, Obradovic'in Fenerbahçe Beko'daki geleceğinin belirsiz olduğunu yazdı Tabutla dans eden fenomen Benjamin Aidoo Messi hayranı çıktı Rüştü Reçber: Koronavirüsten ölmek üzereyken Barcelona'nın benim için yaptıklarını unutmayacağım
Kümeste gündüz vakti çıkan yangında 12 bin tavuk telef oldu Kümeste gündüz vakti çıkan yangında 12 bin tavuk telef oldu         
16:15
Erdoğan'ın isteğiyle AK Parti'den istifa eden Yeneroğlu: İnfaz yasasının AYM tarafından iptal edileceği aşikar Erdoğan'ın isteğiyle AK Parti'den istifa eden Yeneroğlu: İnfaz yasasının AYM tarafından iptal edileceği aşikar         
16:01
5 ay önce çıplak poz vermeme yemini eden Kim Kardashian, yarı çıplak kamera karşısına geçti 5 ay önce çıplak poz vermeme yemini eden Kim Kardashian, yarı çıplak kamera karşısına geçti         
16:00
Yolanthe G.Saray'ı unutamıyor! Taraftara verdiği yanıt duygulandırdı Yolanthe G.Saray'ı unutamıyor! Taraftara verdiği yanıt duygulandırdı         
15:58
Koronavirüse yakalanan Rugani ve Matuidi iyileşti Koronavirüse yakalanan Rugani ve Matuidi iyileşti         
15:54
Koronavirüs anketinden çıkan sonuç: Yüzde 77 sokağa çıkma yasağı istiyor Koronavirüs anketinden çıkan sonuç: Yüzde 77 sokağa çıkma yasağı istiyor         
15:51
Kapadokya bölgesini bu yıl 322 bin 894 turist ziyaret etti Kapadokya bölgesini bu yıl 322 bin 894 turist ziyaret etti         
15:36
14 ildeki 41 yerleşim yerinde karantina kararı kaldırıldı 14 ildeki 41 yerleşim yerinde karantina kararı kaldırıldı         
15:25
Aksaray'da kolonya içen şahıs, feci şekilde can verdi Aksaray'da kolonya içen şahıs, feci şekilde can verdi         
15:20
İranlı komutan, İranlı komutan, "5 saniyede koronavirüsü tespit ediyor" dediği cihazı tanıttı         
15:17
Instagram'dan canlı yayın yapan Bengü, karşısında anne ve babasını gözyaşlarına boğuldu Instagram'dan canlı yayın yapan Bengü, karşısında anne ve babasını gözyaşlarına boğuldu         
15:08
Çoban ressam, yanmış odun parçaları ile taşları sanat eserine dönüştürüyor! Çoban ressam, yanmış odun parçaları ile taşları sanat eserine dönüştürüyor!         
15:07
İş adamı Ercan Malkoç, koronavirüs nedeniyle aylık 2,5 milyon liralık kira gelirinden vazgeçti İş adamı Ercan Malkoç, koronavirüs nedeniyle aylık 2,5 milyon liralık kira gelirinden vazgeçti         
15:05
Rusya'da 41 kişinin hayatını kaybettiği korkunç uçak kazasının yeni görüntüleri yayınlandı Rusya'da 41 kişinin hayatını kaybettiği korkunç uçak kazasının yeni görüntüleri yayınlandı         
14:59
Juventus, İngiliz takımlarının istediği Merih Demiral'ı satmayacak Juventus, İngiliz takımlarının istediği Merih Demiral'ı satmayacak         
14:54
Milli Piyango, Milli Dayanışma Kampanyası'na destek için BMW ödüllü piyango düzenleyecek Milli Piyango, Milli Dayanışma Kampanyası'na destek için BMW ödüllü piyango düzenleyecek         
14:45
Ronaldo, milli takımdan arkadaşlarıyla sağlık kuruluşları için yardım kampanyası başlattı Ronaldo, milli takımdan arkadaşlarıyla sağlık kuruluşları için yardım kampanyası başlattı         
14:35
İnfaz düzenlemesiyle cezaevinden çıkan kadın mahkumun sevinci dikkat çekti İnfaz düzenlemesiyle cezaevinden çıkan kadın mahkumun sevinci dikkat çekti         
14:31
Boğazı kirleten kuru yük gemisine 2 milyon 397 bin lira ceza kesildi Boğazı kirleten kuru yük gemisine 2 milyon 397 bin lira ceza kesildi         
14:16
İlk kez koronavirüs hızlı tanı kitine yönelik operasyon yapıldı! 5.575 kit ele geçirildi İlk kez koronavirüs hızlı tanı kitine yönelik operasyon yapıldı! 5.575 kit ele geçirildi         
14:13
Profesörün Profesörün "İlk korona hastalarını adaya götürür öldürürdüm" sözleri bilim dünyasını ayağa kaldırdı         
14:07
Oyuncu Melek Baykal'ın 87 yaşındaki annesinin spor yapması alkış topladı Oyuncu Melek Baykal'ın 87 yaşındaki annesinin spor yapması alkış topladı         
14:07
Somon zincir marketlerde üç gün boyunca 39,90 liradan satılacak Somon zincir marketlerde üç gün boyunca 39,90 liradan satılacak         
14:05
Prof. Ali Ülkü Azrak, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Prof. Ali Ülkü Azrak, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
14:04
Balkonundan Balkonundan "Doymadım" şarkısını seslendiren esrarengiz kişi, ilçede gündem oldu         
13:54
İspanya basını, Obradovic'in Fenerbahçe Beko'daki geleceğinin belirsiz olduğunu yazdı İspanya basını, Obradovic'in Fenerbahçe Beko'daki geleceğinin belirsiz olduğunu yazdı         
13:49
Banvit, ihtiyaç sahipleri için 40 ton beyaz et bağışladı Banvit, ihtiyaç sahipleri için 40 ton beyaz et bağışladı         
13:34
Son dakika: Türkiye'nin ürettiği bor katkılı dezenfektan BOREL yarın satışa çıkacak Son dakika: Türkiye'nin ürettiği bor katkılı dezenfektan BOREL yarın satışa çıkacak         
13:29
Küvette çırılçıplak poz veren Amerikalı komedyen Chelsea Handler, göğüslerini kitaplarla sansülredi Küvette çırılçıplak poz veren Amerikalı komedyen Chelsea Handler, göğüslerini kitaplarla sansülredi         
13:22
Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Toros: Çernobil'deki yangın bölgesinde batılı rüzgarlar estiği için Türkiye risk altında değil Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Toros: Çernobil'deki yangın bölgesinde batılı rüzgarlar estiği için Türkiye risk altında değil         
13:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2020 16:28:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cirit sporcusu, toplu taşıma yerine atını kullanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]