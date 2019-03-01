Son Dakika Haberleri: Cirit ve Akarca'dan Başsavcı Fidan'a Ziyaret

Cirit ve Akarca'dan Başsavcı Fidan'a Ziyaret

1 saat önce

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan'ı ziyaret etti.

Cirit ve Akarca'dan Başsavcı Fidan'a Ziyaret, System.String[]
Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan'ı ziyaret etti.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Cirit ve Akarca'yı, Başsavcısı Fidan ile başsavcı vekilleri ve İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Üyesi Serap Durmaz, protokol kapısında karşıladı.

Karşılamanın ardından adliye şeref defterine yazı yazan Cirit ve Akarca, daha sona toplu fotoğraf çektirdi.

Cirit ve Akarca, Başsavcı İrfan Fidan ile makam odasında bir süre görüştükten sonra adliyeden ayrıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 02:09 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ambulansa Yol Vermeyen Sürücü Hakkında Bakan Koca'dan Açıklama: Kabul Edilemez! Erdoğan, Ekrem İmamoğlu'nun Vaadini Eleştirdi: Kimin Parasıyla Yapıyorsun?

Sibel Can'ın Dolandırılması Davasında Sanık 4 Yıl Hapis Cezası Aldı Asılsız İddialara Kanal D'den Açıklama
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.3.2019 16:07:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cirit ve Akarca'dan Başsavcı Fidan'a Ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]