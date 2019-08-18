Cirit: "Yargı bağımsızlığı, kuvvetler ayrılığı ve yargının siyasallaşması noktasında ifadelerinin...
32 dakika önce
Cirit: "Yargı bağımsızlığı, kuvvetler ayrılığı ve yargının siyasallaşması noktasında ifadelerinin geçerliliği yoktur.
Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 08:10 Kaynak: AA
Cirit: "Yargı bağımsızlığı, kuvvetler ayrılığı ve yargının siyasallaşması noktasında ifadelerinin geçerliliği yoktur. Türkiye
'de yargı bağımsızdır."
Ekrem İmamoğlu, Eminönü'nde incelemelerde bulundu, tatil eleştirilerine yanıt verdi Bakan Pakdemirli açıkladı: Türkiye 4 ürünün üretim ve ihracatında dünya lideri Dışkısını bağışlayarak öğrenci okutuyor AK Parti'den, Kılıçdaroğlu'nun Doğu Akdeniz çıkışına tepki: Bu ölçekte bilgisizlik CHP adına da kabul edilemez