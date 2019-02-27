Cirit: "Yargıtay Son 3 Yıldan Beri Tüm Kararlarını Kamuoyu Erişimine Açmıştır" - Ankara
1 saat önce
Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, 2018 yılı faaliyetleri, yargı reformu kapsamındaki çalışmalar ve 2019 yılı hedeflerine ilişkin basın toplantısı düzenledi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 10:25 Kaynak: AA
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