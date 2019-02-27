Son Dakika Haberleri: Cirit: "Yargıtay Son 3 Yıldan Beri Tüm Kararlarını Kamuoyu Erişimine Açmıştır" - Ankara

Cirit: "Yargıtay Son 3 Yıldan Beri Tüm Kararlarını Kamuoyu Erişimine Açmıştır" - Ankara

1 saat önce

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, 2018 yılı faaliyetleri, yargı reformu kapsamındaki çalışmalar ve 2019 yılı hedeflerine ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, 2018 yılı faaliyetleri, yargı reformu kapsamındaki çalışmalar ve 2019 yılı hedeflerine ilişkin basın toplantısı düzenledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 10:25 Kaynak: AA

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