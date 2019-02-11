Cirit, Yeniden Yargıtay Başkanı Seçildi (1)

Yargıtay Başkanlığına İsmail Rüştü Cirit yeniden seçildi.

Yargıtay Başkanlığına İsmail Rüştü Cirit yeniden seçildi.



Yargıtay Başkanı Cirit'in 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle Yargıtay Büyük Genel Kurulunca seçim yapıldı.



Seçime tek aday olarak giren Cirit, 363 oyla yeniden başkanlığa seçildi.



Yaş haddinden emekli olması için yaklaşık bir yıllık süresi kalan Cirit, emekliye ayrılacağı 23 Mart 2020'ye kadar görevde kalacak.



İsmail Rüştü Cirit'in öz geçmişi



Burhaniye'de 23 Mart 1955'te dünyaya gelen Cirit, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1978'de mezun oldu.



Burhaniye hakim adayı olarak mesleğe başlayan Cirit, sırasıyla Hakkari, Araklı, Ahlat Hakimliği, Zile Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı, Kadıköy Hakimliği ve Üsküdar Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı görevlerinde bulundu.



Yargıtay üyeliğine 2004'te seçilen Cirit, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 2011'de Yargıtay 13. Ceza Dairesi Başkanlığına, bu görevini sürdürürken 10 Şubat 2015'te Yargıtay Büyük Genel Kurulunca Yargıtay Birinci Başkanlığına seçilmişti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Sebze-Meyve Fiyatı Anlatılırken Yapılan "Kadın Ticareti" Gafı Şaşkına Çevirdi

Kart Borçlularından Sonra Kredi Borçlularına da 60 Aylık Yapılandırma İmkanı Getirildi

Demet Akalın, 4 Sene Önce Vahşice Öldürülen Özgecan Aslan İçin Kuran Okudu

Mehmet Özhaseki: MHP ile İttifak Kapsamında Bazı Adaylarımızı Geri Çekebiliriz