Cirit, Yeniden Yargıtay Başkanı Seçildi
2 gün önce
Yargıtay Başkanlığına İsmail Rüştü Cirit yeniden seçildi.
Yargıtay
Başkanlığına İsmail Rüştü Cirit
yeniden seçildi. Yargıtay Başkanı
İsmail Rüştü Cirit'in 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle Yargıtay Büyük Genel Kurulunca seçim yapıldı. Seçime tek aday olarak giren Cirit, 363 oyla yeniden başkanlığa seçildi. Yaş haddinden emekli olması için bir yıllık süresi kalan Cirit, emekliye ayrılacağı 23 Mart
2020'ye kadar görevde kalacak. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 12:23 Kaynak: İHA
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