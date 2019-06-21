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Ciritçiler milli mücadele için sahada

32 dakika önce

23 Temmuz Erzurum Kongresi ve Milli Mücadele'nin 100'üncü yılı anısına ciritçiler sahaya çıkıyor.

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23 Temmuz Erzurum Kongresi ve Milli Mücadele'nin 100'üncü yılı anısına ciritçiler sahaya çıkıyor. Atlı Cirit İl Birinciliği Müsabakaları yarın başlıyor.

Milli Mücadele'nin 100'üncü yılı anısına Erzurum GSİM'nin sportif faaliyetleri tüm hızıyla sürüyor.

Erzurum Valiliği öncülüğünde Milli Mücadele'nin 100'üncü yıl etkinlikleri devam ederken, bu kez 23 Temmuz Erzurum Kongresi ve Milli Mücadele'nin 100'üncü yılı anısına Atlı Cirit İl Birinciliği Müsabakaları düzenlenecek.

Cumartesi ve Pazar günü yapılacak olan atlı cirit müsabakaları gelecek haftada devam edecek.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, "Valimiz Okay Memiş öncülüğünde yapılan Milli Mücadele'nin 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında bizde GSİM olarak spor etkinlikleri düzenliyoruz. Bu hafta sonu va önümüzdeki hafta atlı cirit müsabakaları düzenliyoruz. Emrullah Yiğit Çakır Cirit Sahasında oynanacak olan atlı cirit müsabakalarında tüm spor severleri davet ediyoruz" dedi.

Atlı Cirit İl Birinciliği Müsabakaları saat 10.00'da başlayacak ve 16.00'ya kadar devam edecek.

Bu arada Erzurum GSİM Milli Mücadelenin 100'üncü yılı nedeniyle 100. Yıl Yol Koşusu, Tırmanma Yarışları, izcilik kampı, dağcılık zirve yürüyüşü, paintbol Türkiye şampiyonası, bisiklet yarışları ve kayakla atlama yarışları yapmayı planlıyor.

Öte Yandan Milli Mücadele'nin 100'üncü yılında 1-7 Temmuz 2019 tarihlerinde de Kick Boks Türkiye Şampiyonası yapılacak. - ERZURUM
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 11:51 Kaynak: İHA
Erzurum, Güncel
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