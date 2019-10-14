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Ciritçilerden mehmetçiğe selam

4 dakika önce

ANKARA'daki şampiyona için hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren cirit takımları, 'Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçiğe selam gönderdi.

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ANKARA'daki şampiyona için hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren cirit takımları, 'Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçiğe selam gönderdi. Antrenman öncesi sahanın ortasında toplanan ciritçiler, selam verdikleri askerlere başarı dileyip, dua etti.

Erzurum'daki Şah Dadaş ve Sancak Atlıspor Kulüpleri, Ankara'da yapılacak Cirit Şampiyonası için hazırlıklarını sürdürüyor. Merkez Yakutiye ilçesindeki cirit sahasında hafta sonu antrenman yapan ciritçiler, Fırat'ın doğusunda başarıyla sürdürülen 'Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçiğe de destek veriyor. Ciritçiler, antrenman öncesi selam gönderdikleri askerler için dua ettiklerini söyledi. Şampiyonaya hazırlandıklarını söyleyen Şah Dadaş Atlıspor Kulübü Başkanı Erdem Kara, "Antrenmana başlamadan önce 'Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlerimizi selamlıyoruz, onlara Erzurum'dan dualarımızı gönderiyoruz. Erzurum'dan tüm Türkiye ve dünyaya askerimizin yanında olduğumuzu bildiriyoruz. Biz askerlerimizle biriz, beraberiz. Bize ihtiyaç olduğu zaman sadece Şah Dadaş Kulübü değil tüm kulüplerimizle canımızı seve seve vermeye hazırız" dedi.


Barış Pınarı Harekatı, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 09:59 Kaynak: DHA
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