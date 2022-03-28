CİRİTÇİLERİN DÖRT NALA KARTOPU SAVAŞI - Son Dakika
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CİRİTÇİLERİN DÖRT NALA KARTOPU SAVAŞI

28.03.2022 11:30

TÜRKLERİN Orta Asya'dan Anadolu'ya geldikleri dönemden itibaren oynadıkları ve savaş oyunu olarak bilinen ata sporcu cirit, yüzyıllardır Erzurum'da yaşatılmaya devam ediyor.

TÜRKLERİN Orta Asya'dan Anadolu'ya geldikleri dönemden itibaren oynadıkları ve savaş oyunu olarak bilinen ata sporcu cirit, yüzyıllardır Erzurum'da yaşatılmaya devam ediyor. Ramazan sonrası başlayacak cirit lig müsabakalarına hazırlık yapan kulüpler, özellikle hafta sonları gösteri maçları düzenliyor. Karla kaplı cirit sahasında hazırlık maçına çıkan Arzen Atlı Spor Kulübü ile Iğdasor Atlı Spor Kulübü sporcuları taraftarlarını şaşırttı. Sporcular, atlarını dört nala sürüp rakiplerine cirit yerine kartopu ile vurdular. İlk kez at üzerinde kartopu oynayan sporcular, bundan büyük bir zevk aldıklarını belirtti.

Yağan yoğun kar yağışı sonrası merkez Aziziye ilçesindeki cirit sahasına giden Arzen Atlı Spor Kulübü ile Iğdasor Atlı Spor Kulübü sporcuları izleyicileri şaşırttı. Yaklaşık 30 santim karın bulunduğu sahada son hazıklıklarını yapan sporcular atlarına binerek sahadaki yerlerini aldı. Maçın başlaması ile birlikte sporcular, cirit yerine rakiplerine kartopu atmaya başladı. Yaklaşık 10 dakika dört nala sürdükleri atların üzerinden rakiplerine cirit yerine kartopu atan sporcular, izleyicileri gülümsetti. Sporcular daha sonra kartopları bırakıp ellerine aldıkları ciritlerle maça kaldıkları yerden devam etti.

Erzurum'da 26 Atlı Spor Kulübü bulunduğunu belirten Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Erzurum İl Temsilcisi Bahri Önal, sporcuların ilk kez cirit kartopu ile oynadıklarını söyledi. Önal Ramazandan hemen sonra cirit lig maçları başlıyor. Kulüplerde bu nedenle sık sık kendi aralarında maçlar düzenliyor. Karşı karşıya gelen Arzen Atlı Spor Kulübü ile Iğdasor Atlı Spor Kulüp sporcuları maçın ilk 10 dakikası cirit yerine bu oyunu kartopu ile oynamaya karar verdi. Biz çok beğendik. Kış bitmeden sanırım devamı gelecek diye konuştu.

At üstünde ilk kez kartopu oynadığını belirten Arzen Atlı Spor Kulübü sporcusu Halis Kavcı, Sahada çok kar vardı. Hatta yolu kepçe açtı. Şaka olsun diye önce birbirimize kartopu attık. Sonra bunu atın üstünde sürdürdük. Sopa ile birbirimize vurduğumuzda bazen canımız çok yanıyor. Ama kartopu öyle değil. Kartopu ile cirit çok hoşumuza gitti. Karlar erimeden yine oynarız dedi.

CİRİTÇİLERİN DÖRT NALA KARTOPU SAVAŞI
CİRİTÇİLERİN DÖRT NALA KARTOPU SAVAŞI
CİRİTÇİLERİN DÖRT NALA KARTOPU SAVAŞI

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Atlı Spor Kulübü, Orta Asya, Erzurum, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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