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Ciritler milli mücadele için atılacak

12 dakika önce

Erzurum'da, 23 Temmuz Erzurum Kongresi ve Milli Mücadele'nin 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında Atlı Cirit İl Birinciliği müsabakaları düzenlenecek.

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Erzurum'da, 23 Temmuz Erzurum Kongresi ve Milli Mücadele'nin 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında Atlı Cirit İl Birinciliği müsabakaları düzenlenecek.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil yaptığı açıklamada, müsabakaların valilik organizesinde Emrullah Yiğit Çakır Cirit Sahası'nda bu hafta sonu ve gelecek hafta sonu düzenleneceğini belirtti.
Müsabakalara kendilerinin de destek verdiğini aktaran Taşkesenligil, atlı cirit meraklılarını müsabakalara davet etti.
Hafta sonları saat 10.00'da başlayıp 16.00'a kadar sürecek cirit müsabakalarında cirit takımları başarı elde etmek için kıyasıya mücadele edecek.
Kentte Milli Mücadele'nin 100'üncü yılı nedeniyle 100. Yıl Yol Koşusu, tırmanma yarışları, izcilik kampı, dağcılık zirve yürüyüşü, paintbol Türkiye şampiyonası, bisiklet yarışları ve kayakla atlama yarışları ile Kick Boks Türkiye Şampiyonası yapılacak.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 03:07 Kaynak: AA
Erzurum, Spor
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