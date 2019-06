Ciritleri toplayan yedek sporcuya at çarptı, bacağı kırıldı

KARS'ın Selim ilçesinde yapılan cirit müsabakasında sahada ciritleri toplayan yedek sporcu Berat Yiğit'e (17) at çarptı. Hastaneye kaldırılan Yiğit'in bacağının kırıldığı belirlendi.Cirit müsabakaları Kars il birinciliği elemeleri Selim ilçesinde başladı. Elemelere, Kafkas, Akçakale ve Başköy Atlıspor Kulüpleri katıldı. İl birincisinin belirleneceği elemelerde ilk olarak Kafkas Atlıspor Kulübü ile Akçakale Atlıspor Kulübü karşı karşıya geldi. Kıyasıya bir mücadeleye sahne olan müsabakada, at, yere düşen ciritleri toplayan Akçakale Atlıspor Kulübü'nün yedek oyuncusu Berat Yiğit'e çarptı. At, yere düşen sporcunun ayağını çiğnedi. Bir daha ayağa kalkamayan Berat Yiğit için müsabaka alanında bekleyen sağlık ekipleri, sahaya girdi. Ekiplerin müdahale ettiği Berat Yiğit, ambulansla Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sporcunun yapılan muayenesinde sol bacağının kırıldığı belirlendi.Bu arada ambulans ve sağlık ekibinin hastaneye gitmesi sebebiyle cirit müsabakasına bir süre ara verildi. Sporcular, güneşten korunmak için gölge yerlere sığındı. Ambulansın alana gelmesiyle müsabaka kaldığı yerden devam etti.

