Son Dakika Haberleri: Çirkin kaşlarıma gelen yorumlardan sonra....
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Çirkin kaşlarıma gelen yorumlardan sonra....

1 saat önce

Ünlü oyuncu Instagram'dan paylaştığı fotoğrafa "Çirkin kaşlarıma ve 47 kilo oluşuma gelen yüzlerce yorumdan sonra hepinize bir haberim var; kaşlarımı aldırmayacağım ve kilo almayacağım. Öptüm..." notunu düştü.

Çirkin kaşlarıma gelen yorumlardan sonra...., System.String[]

Ünlü oyuncu Instagram'dan paylaştığı fotoğrafa "Çirkin kaşlarıma ve 47 kilo oluşuma gelen yüzlerce yorumdan sonra hepinize bir haberim var; kaşlarımı aldırmayacağım ve kilo almayacağım. Öptüm..." notunu düştü.

Instagram, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 08:00 
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