Çirkin kaşlarıma gelen yorumlardan sonra....
1 saat önce
Ünlü oyuncu Instagram'dan paylaştığı fotoğrafa "Çirkin kaşlarıma ve 47 kilo oluşuma gelen yüzlerce yorumdan sonra hepinize bir haberim var; kaşlarımı aldırmayacağım ve kilo almayacağım. Öptüm..." notunu düştü.
Ünlü oyuncu Instagram'dan paylaştığı fotoğrafa "Çirkin kaşlarıma ve 47 kilo oluşuma gelen yüzlerce yorumdan sonra hepinize bir haberim var; kaşlarımı aldırmayacağım ve kilo almayacağım. Öptüm..." notunu düştü.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 08:00
Oyuncu Hande Doğandemir, Photoshop'la bacaklarını inceltti Kraliyet bebeği Archie, Nobel ödüllü başpsikopos Desmond Tutu ile tanıştı Dansları ve performansıyla Harbiye'ye damga vuran Tarkan'ın konserinden muhteşem kareler Aleyna Tilki, siyah mini elbisesiyle Paris gecelerine aktı