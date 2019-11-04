Çirkin paylaşım yapan doktor açığa alındı
6 saat önce
Samsun Bafra Devlet Hastanesinde bir doktor, Whatsapp grubundan Allah'a ve Peygamber'e hakaret içerikli paylaşımda bulunduğu gerekçesiyle açığa alındı.
Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 09:40 Kaynak: İHA
Samsun Bafra Devlet Hastanesinde bir doktor, Whatsapp grubundan Allah'a ve Peygamber'e hakaret içerikli paylaşımda bulunduğu gerekçesiyle açığa alındı.
Sağlık çalışanlarının bulunduğu WhatsApp grubunda Allah'a ve Peygamber'e hakaret içerikli paylaşımı nedeniyle büyük tepki çeken doktor Ş.O., Bafra Kaymakamlığı tarafından açığa alındı. - SAMSUN
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