Son Dakika Haberleri: Çirkin paylaşım yapan doktor açığa alındı
Son Dakika Güncel Çirkin paylaşım yapan doktor açığa alındı

Çirkin paylaşım yapan doktor açığa alındı

6 saat önce

Samsun Bafra Devlet Hastanesinde bir doktor, Whatsapp grubundan Allah'a ve Peygamber'e hakaret içerikli paylaşımda bulunduğu gerekçesiyle açığa alındı.

Çirkin paylaşım yapan doktor açığa alındı, System.String[]

Samsun Bafra Devlet Hastanesinde bir doktor, Whatsapp grubundan Allah'a ve Peygamber'e hakaret içerikli paylaşımda bulunduğu gerekçesiyle açığa alındı.


Sağlık çalışanlarının bulunduğu WhatsApp grubunda Allah'a ve Peygamber'e hakaret içerikli paylaşımı nedeniyle büyük tepki çeken doktor Ş.O., Bafra Kaymakamlığı tarafından açığa alındı. - SAMSUN

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 09:40 Kaynak: İHA
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