Camide alkol alan şahıstan skandal sözler: Allah ile dertleştim biraz - Son Dakika

Camide alkol alan şahıstan skandal sözler: Allah ile dertleştim biraz

Camide alkol alan şahıstan skandal sözler: Allah ile dertleştim biraz
Son Güncelleme: 15.09.2023 16:04

İstanbul'da çekildiği öne sürülen bir fotoğrafta cami içerisinde alkol alındığı görüldü. Fotoğrafa ''Allah ile dertleştim biraz'' ifadesini not düşen şahsa tepki yağıyor.

İstanbul'da kaydedilen bir fotoğrafta bir şahsın, cami içerisinde alkol aldığı ve o anları fotoğrafladığı görüldü. Camide alkol içtiği görüntüleri, "Allah ile dertleştim biraz." notuyla paylaşan şahıs büyük tepki çekti.

Çirkin provokasyon! Camide alkol alan şahıstan skandal sözler: Allah ile dertleştim biraz

"ÇANTAMDAN ÇIKARIP İÇTİM"

Takma isimle bir platformda skandal fotoğrafı paylaşan şahıs, "Alt kat boştu. Ben de çantadan çıkardım içtim. İstanbul'un çok işlek bir semtinde ama boş bir cami" dedi. "Nasıl becerdin bunu?" şeklindeki bir yoruma da cevap veren şahıs, "Atatürk'e ekber' dedim cesaretimi topladım girdim içeri" ifadelerini kullandı.

Çirkin provokasyon! Camide alkol alan şahıstan skandal sözler: Allah ile dertleştim biraz

"BULURLARSA PAŞA PAŞA GİDER İFADE VERİRİM"

Şahıs son olarak, "3 bin 200 küsur caminin kameralarına ayrı ayrı baksınlar, bulduklarında paşa paşa karakola ifade vermeye giderim" dedi.

TEPKİ YAĞIYOR

Söz konusu skandal fotoğraf sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Kullanıcılar şahsın bir an önce bulunmasını isteyerek onlarca yorum yaptı. İşte o yorumlardan bazıları:

Çirkin provokasyon! Camide alkol alan şahıstan skandal sözler: Allah ile dertleştim biraz
Çirkin provokasyon! Camide alkol alan şahıstan skandal sözler: Allah ile dertleştim biraz
Çirkin provokasyon! Camide alkol alan şahıstan skandal sözler: Allah ile dertleştim biraz
Çirkin provokasyon! Camide alkol alan şahıstan skandal sözler: Allah ile dertleştim biraz
Çirkin provokasyon! Camide alkol alan şahıstan skandal sözler: Allah ile dertleştim biraz

İstanbul, Cami, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Camide alkol alan şahıstan skandal sözler: Allah ile dertleştim biraz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Camide alkol alan şahıstan skandal sözler: Allah ile dertleştim biraz - Son Dakika
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