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Çirkin sosyal medya paylaşımlarına il sağlık müdürlüğünden açıklama - Son Dakika

Çirkin sosyal medya paylaşımlarına il sağlık müdürlüğünden açıklama

14.06.2021 14:43
Çirkin sosyal medya paylaşımlarına il sağlık müdürlüğünden açıklama, System.String[]

İSTANBUL İl Sağlık Müdürlüğü, sosyal medyada tepkilere neden olan paylaşımla ilgili, "Başhekimimizi itibarsızlaştırmayı amaçlayan, haksız isnat ve iftaralar içeren sahte sosyal medya paylaşımları hakkında da hukuki süreç başlatılmıştır" dedi.

İSTANBUL İl Sağlık Müdürlüğü, sosyal medyada tepkilere neden olan paylaşımla ilgili, "Başhekimimizi itibarsızlaştırmayı amaçlayan, haksız isnat ve iftaralar içeren sahte sosyal medya paylaşımları hakkında da hukuki süreç başlatılmıştır" dedi.

112 Avrupa Komuta Kontrol Merkezi Başhekimi Dr. Adil Yetiş Sarıhasanoğlu'na ait olduğu belirtilen paylaşım sosyal medyada tepkilere neden oldu. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden tepkileri çeken paylaşımla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Bir süredir bazı sosyal medya platformlarında isimsiz ve sahte hesaplar üzerinden müdürlüğümüz ve personellerini hedef alan sistematik saldırı şeklinde paylaşımlar yapılmıştır. Yapılan gerçekdışı paylaşımlara karşı şikayetimiz üzerine, Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatılmış ve anılan hesaplar hakkında erişimin engellenmesi kararı alınmıştır. Yapılan sosyal medya paylaşımları kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

Açıklamanın devamında, "Bugün ulusal basında ve bazı internet sitelerinde İstanbul 112 Avrupa Komuta Kontrol Merkezi Başhekimi Dr. Adil Yetiş Sarıhasanoğlu tarafından paylaşılmış gibi gösterilen ve toplum nezdinde Başhekimimizi itibarsızlaştırmayı amaçlayan, haksız isnat ve iftaralar içeren sahte sosyal medya paylaşımları hakkında da hukuki süreç başlatılmıştır.  Basında yer alan bu paylaşımlar yukarıda söz edilen ve hakkında erişimin engellenmesi kararı verilen sahte paylaşımlardır. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik maksatlı yapılan bu haberlerin kaynağı ile ilgili müdürlüğümüzce inceleme başlatılmış olup kamuya hizmet için canla başla çalışmaya devam edeceğimizi bildiririz" ifadeleri yer aldı.


İl Sağlık Müdürlüğü, Sosyal Medya, İstanbul, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çirkin sosyal medya paylaşımlarına il sağlık müdürlüğünden açıklama - Son Dakika


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