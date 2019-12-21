Çirkin tezahürattan ceza alan işitme ve konuşma engelli taraftarın cezası kaldırıldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Çirkin tezahürattan ceza alan işitme ve konuşma engelli taraftarın cezası kaldırıldı - Son Dakika Spor

Çirkin tezahürattan ceza alan işitme ve konuşma engelli taraftarın cezası kaldırıldı

6 saat önce

Süper Lig'in 14. haftasında Yeni Malatyaspor-Sivasspor maçında çirkin ve kötü tezahürattan 1 maç ceza alan işitme ve konuşma engelli kırmızı-beyazlı taraftar İlhan Biçer'in cezası kaldırıldı.

Çirkin tezahürattan ceza alan işitme ve konuşma engelli taraftarın cezası kaldırıldı, System.String[]

Süper Lig'in 14. haftasında Yeni Malatyaspor- Sivasspor maçında çirkin ve kötü tezahürattan 1 maç ceza alan işitme ve konuşma engelli kırmızı-beyazlı taraftar İlhan Biçer'in cezası kaldırıldı.


Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Yeni Malatyaspor - DG Sivasspor maçında taraftarın çirkin ve kötü tezahüratta bulunması nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Sivasspor'a para ve deplasman tribünü cezası verildi. Ceza kapsamında, misafir tribün A, B, C ve D blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verildi.


Tribünlere verilen bu ceza, karşılaşmayı deplasman tribününden izleyen doğuştan işitme ve konuşma engelli İlhan Biçer de etkilenmişti. İşitme ve konuşma engelli Biçer'in mağduriyetinin giderilmesi için yapılan çalışmalar kapsamında 1 maçlık men cezası iptal edildi.


Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan yazılı açıklamada, "Çeşitli basın organlarımızda işitme engelli bir taraftarın elektronik bilet kartının çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle bloke edildiğine dair haberler yer almıştır.


Futbol Disiplin Talimatı'nın "Çirkin ve Kötü Tezahürat" başlıklı 53. Maddesinin 3. Fıkrası ile "Saha Olayları " başlıklı 52. Maddesi 3. Fıkrasında yer alan hükümlerde açıkça belirtildiği üzere verilen kart blokajı cezası ihlalde bulunamayacak engelli seyirciler hakkında uygulanmamaktadır.


Bu kapsamda ihlalde bulunamayacak engeli olan seyircilerin Federasyonumuza başvurmaları halinde kart blokajı kaldırılmaktadır. BtcTurk Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor maçında yaşandığı belirtilen olayla ilgili taraftarın da kart blokajı kaldırılmıştır.


Ayrıca söz konusu durumda olan engelli taraftarların mağduriyet yaşamamaları adına incelemeler yapılmakta olup, talimatlar ve elektronik sistemdeki eksikliklerin giderilmesi için düzenleme ve çalışmalar yapılacaktır " açıklaması yapıldı. - SİVAS

Yeni Malatyaspor, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 11:09 Kaynak: İHA
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