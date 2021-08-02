"Çırmıhtı'nın Tekstil Kültürünü Özel Bir Mekânda Tanıtıyoruz" - Son Dakika

Yeşilyurt'un eski yerleşim yeri olan Çırmıhtı'da uzun yıllar Belediye Başkanlığı Binası olarak hizmet verdikten sonra Yeşilyurt Belediyesi tarafından gerçekleştirilen restorasyon projesiyle Mahmut Çalık&Ahmet Çalık Tekstil Müzesine dönüşümü sağlanan iki katlı binada sergilenen nostaljik eşyalar, balmumu heykelleri ve farklı materyaller bölgeyi ziyaret edenleri tarihi bir yolculuğa çıkartıyor.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın girişimleri, Çalık Holdingi'nde destekleriyle bölgenin dokumacılık kültürüne yakışır bir seviyede hizmete sunulan Mahmut Çalık&Ahmet Çalık Tekstil Müzesini ziyaret eden Malatya'lı Türk Halk Müziği Sanatçısı Selahattin Alpay, Malatya ve Yeşilyurt'un tarihi kimliğine değer katan güzel bir müzenin Yeşilyurt'ta hizmete sunulmasından ziyadesiyle memnun olduğunu ifade etti.

Mahmut Çalık&Ahmet Çalık Tekstil Müzesinin mimari yapısının yanı sıra sergilenen eşyaları etkileyici bulduğunu söyleyen Sanatçı Alpay, bölgenin tarihi ve medeniyetinin yaşatılmasına yönelik gayretlerinden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a teşekkürlerini sundu.

Türk Halk Müziği Sanatçısı Selahattin Alpay'ı Yeşilyurt'ta misafir etmekten mutlu olduklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " Malatya'nın yetiştirdiği çok değerli bir sanatçı olan Sayın Selahattin Alpay'ı Mahmut Çalık&Ahmet Çalık Tekstil Müzemizde ağırlayarak kendisine bölgeyle özdeşleşmiş dokumacılık mesleğinin tüm boyutlarıyla anlatıldığı ve tanıtıldığı müzemiz hakkında bilgiler paylaştık. Anadolu medeniyetinin tüm güzelliklerine sahip tarihi bölgelerimizden Çırmıhtı'mızın tarihini, kültürünü ve medeniyetini ön plana çıkarmak adına başlattığımız restorasyon projelerimizden bir tanesi olan tekstil müzemize gösterilen ilgi her geçen gün artmaktadır. Çırmıhtı Lezzet Caddemizde düzenlediğimiz etkinliklerimizde sahne alıp sevenleriyle buluşan ve akabinde memleketi Malatya'da güzel bir klip çeken sanatçımız Selahattin Alpay'ında burayla ilgili güzel ve samimi düşünceleri bizleri mutlu etmiştir. Bir zamanlar Belediye Binası olarak hizmet verdikten sonra Yeşilyurt Kentsel Tasarım projemiz çatısı altındaki dönüşüm projelerimizle baştan aşağıya restore ettiğimiz buradaki iki katlı binamızın tüm bölümlerinde dokumacılık kültürüne dair aranılan herşey mevcuttur.İç ve dış tasarımının yanı sıra sergilenen eşyalar, balmumu heykelleri ve materyallerle birlikte etkileyici bir atmosfere sahip bu müzemiz sayesinde dokumacılık mesleğini bugünden geleceğe taşımış oluyoruz. Müzemizde hammaddeden ürüne doğru bir sıralama yapılmış olup, 1890 yıllarda kullanılan tekstil makinelerinden modern makinelere kadar uzanan tüm süreçleri gözler önüne sermeye çalıştık.Pamuk tarlası, yün, pamuk ve ipek böceği kozalarının olduğu hammadde odası, ip eğirme ve boyama odası, dokuma makinelerinin sergilendiği dokuma odası, iplikçi dükkânı, kumaşçı odası, ayakkabıcı odası, dikiş makinelerinin sergilendiği dikiş odası, tarih boyunca kullanılan ütülerin sergilendiği ütü odasının yanı sıra yerel kıyafetler ve örtüler ile çeşitli tekstil ürünlerinin yer aldığı sergi odamızı yerli ve yabancı turistlerimizin hizmetine sunduk. " diye konuştu.