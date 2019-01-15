Son Dakika Haberleri: Ciro endeksi kasımda yüzde 15 arttı

Ciro endeksi kasımda yüzde 15 arttı

1 saat önce

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinde toplam ciro endeksi, kasımda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,4 arttı.

Ciro endeksi kasımda yüzde 15 arttı, System.String[]
Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinde toplam ciro endeksi, kasımda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,4 arttı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 10:19 

Ekonomi
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