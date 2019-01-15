Ciro endeksi kasımda yüzde 15 arttı
1 saat önce
Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinde toplam ciro endeksi, kasımda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,4 arttı.
Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinde toplam ciro endeksi, kasımda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,4 arttı.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 10:19
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