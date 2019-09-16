Son Dakika Haberleri: Ciro endeksi temmuzda yüzde 12,3 arttı
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Ciro endeksi temmuzda yüzde 12,3 arttı

1 saat önce

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,6 artış gösterdi.

Ciro endeksi temmuzda yüzde 12,3 arttı, System.String[]

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,6 artış gösterdi.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 10:35 
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