Ciro endeksi temmuzda yüzde 12,3 arttı
1 saat önce
Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,6 artış gösterdi.
Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,6 artış gösterdi.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 10:35
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