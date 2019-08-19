Ciro endeksi yüzde 12,3 arttı
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Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,3 arttı.
Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,3 arttı.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 10:19
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