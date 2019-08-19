Son Dakika Haberleri: Ciro endeksi yüzde 12,3 arttı
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Ciro endeksi yüzde 12,3 arttı

9 dakika önce

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,3 arttı.

Ciro endeksi yüzde 12,3 arttı, System.String[]
Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,3 arttı.
Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 10:19 
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