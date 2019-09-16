Son Dakika Haberleri: Ciro endeksinde artış
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Ciro endeksinde artış

7 dakika önce

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,6 artış gösterdi.

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Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,6 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu, bu yılın temmuz ayına ilişkin ciro endekslerini açıkladı.

Buna göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,6 yükseldi.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam ciro endeksi ise temmuzda bir önceki aya göre yüzde 2,8 arttı.

Sanayi ve inşaat endeksleri

Sanayide takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksine bakıldığında, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,5 artış görüldü. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 3,1 arttı.

İnşaat sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,8 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 9,2 artış gösterdi.

Ticaret ve hizmet endeksleri

Takvim etkisinden arındırılmış ticaret ciro endeksi, söz konusu ayda geçen yılın temmuz ayına göre yüzde 12,2, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 1,4 arttı.

Hizmet sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, Temmuz 2019'da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23 yükseldi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 3,6 artış kaydetti.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 10:16 Kaynak: AA
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