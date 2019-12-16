Ciro endeksinde artış - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Ciro endeksinde artış - Son Dakika Ekonomi

Ciro endeksinde artış

6 saat önce

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9 artış gösterdi.

Ciro endeksinde artış, System.String[]

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin ciro endekslerini açıkladı.

Buna göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, ekimde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 9 yükseldi.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam ciro endeksi ise ekimde bir önceki aya göre yüzde 0,5 arttı.

Sanayi ve inşaat endeksleri

Sanayide takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksine bakıldığında, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 artış görüldü. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 0,5 arttı.

İnşaat sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 0,2 geriledi.

Ticaret ve hizmet endeksleri

Takvim etkisinden arındırılmış ticaret ciro endeksi, söz konusu ayda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,7 artarken, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 0,2 azaldı.

Hizmet sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, Ekim 2019'da geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 12,2 yükseldi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 2,9 artış kaydetti.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 10:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Beşiktaş'ta Ajdin Hasic belirsizliği
Whatsapp'a ücretli "Hatırlatıcı" özelliği geldi Son Dakika: Libya ile askeri işbirliği anlaşması Meclis'te kabul edildi Fransa hükümeti PSA-Fiat birleşmesine onay verdi

Son Dakika Haberleri
17:03 Ticaret anlaşması ile petrol fiyatları üç ayın zirvesine yaklaştı - Son Dakika Ekonomi
17:03 İran: ABD yaptırımları hukuksuz - Son Dakika Ekonomi
17:03 Verim ve kalite çiftçiyi memnun etti - Son Dakika Ekonomi
16:55 Whatsapp'a ücretli "Hatırlatıcı" özelliği geldi - Son Dakika Ekonomi
16:53 Bursa otomotiv sektöründen Polonya atağı - Son Dakika Ekonomi
16:27 Son Dakika: Libya ile askeri işbirliği anlaşması Meclis'te kabul edildi - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2019 17:15:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ciro endeksinde artış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]