Son Dakika Haberleri: Ciro endeksinde yüzde 2,8 artış
Son Dakika Ekonomi Ciro endeksinde yüzde 2,8 artış

Ciro endeksinde yüzde 2,8 artış

11 dakika önce

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 artış gösterdi.

Ciro endeksinde yüzde 2,8 artış, System.String[]

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 artış gösterdi.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 10:22 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kaz Dağları'nda altın arayan firmanın ruhsatı yenilenmedi
Dün 1,5 ayın zirvesini gören doların ateşi söndü! İşte son durum Ahmet Davutoğlu'nun kurucusu olduğu üniversitenin varlıklarına tedbir konuldu İpek Yolu'nun ilk yük treni 5 Kasım'da Türkiye'ye gelecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2019 10:33:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ciro endeksinde yüzde 2,8 artış
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]