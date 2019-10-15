Ciro endeksinde yüzde 2,8 artış
11 dakika önce
Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 artış gösterdi.
Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 artış gösterdi.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 10:22
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