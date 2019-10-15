Son Dakika Haberleri: Ciro endeksleri açıklandı
Son Dakika Ekonomi Ciro endeksleri açıklandı

Ciro endeksleri açıklandı

31 dakika önce

Toplam ciro, 2019 Ağustos döneminde yüzde 2,8 arttı.

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Toplam ciro, 2019 Ağustos döneminde yüzde 2,8 arttı.


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 Ağustos dönemi ciro endekslerini açıkladı. Buna göre; sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış ciro endeksi, 2019 yılı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 1,6 azaldı.


Sanayi sektöründe ciro yüzde 0,1 azaldı


Takvim etkilerinden arındırılmış sanayi ciro endeksi, 2019 yılı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 2,5 azaldı.


İnşaat sektöründe ciro yüzde 18 azaldı


Takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi, 2019 yılı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 2,6 azaldı.


Ticaret sektöründe ciro yüzde 6 arttı


Takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi, 2019 yılı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 0,6 azaldı.


Hizmet sektöründe ciro yüzde 10,1 arttı


Takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi, 2019 yılı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,1 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 1,9 azaldı. - İSTANBUL

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 10:07 Kaynak: İHA
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