Ciro endeksleri açıklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ciro endeksleri açıklandı - Son Dakika

Ciro endeksleri açıklandı

11 dakika önce

Toplam ciro 2019 aralık döneminde yıllık yüzde 21,0 arttı.

Ciro endeksleri açıklandı, System.String[]

Toplam ciro 2019 aralık döneminde yıllık yüzde 21,0 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 aralık dönemi ciro endekslerini açıkladı. Buna göre; sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2015=100), 2019 yılı aralık ayında yıllık yüzde 21,0 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2019 yılı aralık ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 16,8, inşaat ciro endeksi yüzde 8,1, ticaret ciro endeksi yüzde 26,9 ve hizmet ciro endeksi yüzde 22,3 arttı.

TOPLAM CİRO AYLIK YÜZDE 4,0 ARTTI

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2015=100), 2019 yılı aralık ayında aylık yüzde 4,0 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2019 yılı aralık ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 4,1, inşaat ciro endeksi yüzde 2,8, ticaret ciro endeksi yüzde 4,1 ve hizmet ciro endeksi yüzde 4,2 arttı.

(İHA)

Türkiye İstatistik Kurumu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 10:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Fas'tan BİM'e tehdit! Şartları yerine getirilmezse kapatacaklar
Son dakika: Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesiyle ilgili 27 kişi için gözaltı kararı AK Parti Divriği İlçe Başkanı Yasin Uyanık hayatını kaybetti Siverek'te 6 yıl aradan sonra yağan karı halayla kutladılar

Son Dakika Haberleri
10:05 Aşk ortaya çıktı! Kaan Yıldırım, Hadise'nin evinde kalıyor...
10:05 Selami Şahin, Ajda Pekkan'a koçluk yaptı
10:12 Uludağ'da kavga sonrası gözaltına alınan Reynmen, kendisini savundu: İnsanız olur böyle şeyler
09:46 Jennifer Aniston: 'Sorunlu bir ailede büyüdüm'
09:02 Serdar Ortaç, şarkıcı Seçil Gür ile aşk yaşadığını itiraf etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 10:26:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ciro endeksleri açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]