Son Dakika Haberleri: Ciro endeksleri arttı
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Ciro endeksleri arttı

2 saat önce

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,4 artış gösterdi.

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Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,4 artış gösterdi.
Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin ciro endekslerini açıkladı.
Buna göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, mayısta yıllık bazda yüzde 14,4 yükseldi.
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam ciro endeksi ise mayısta bir önceki aya göre yüzde 1,1 arttı.
Sanayi ve inşaat endeksleri
Sanayide takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksine bakıldığında, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,9 artış görüldü. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 2,8 arttı.
İnşaat sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, mayısta yıllık bazda yüzde 20,7 geriledi. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış inşaat ciro endeksi de bir önceki aya göre yüzde 5 azaldı.
Ticaret ve hizmet endeksleri
Takvim etkisinden arındırılmış ticaret ciro endeksi, söz konusu ayda geçen yılın mayıs ayına göre yüzde 14,1 artarken, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış ticaret ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 1 arttı.
Hizmet sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,8 yükseldi. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış hizmet ciro endeksi de bir önceki aya göre yüzde 0,8 artış kaydetti.
Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 10:19 Kaynak: AA
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