Ciro kaybı desteklerinde başvuru süresi uzatıldı - Son Dakika

Ciro kaybı desteklerinde başvuru süresi uzatıldı
31.03.2021 17:52
Bakan Pekcan: "Esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize yönelik kira ve gelir kaybı destekleri ile yiyecek içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan işletmelerimize yönelik ciro kaybı desteklerinde başvuru sürelerini, esnaf ve işletmelerimizin hak kaybına uğramamaları için uzattık."(İHA)
Bakan Pekcan: "Esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize yönelik kira ve gelir kaybı destekleri ile yiyecek içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan işletmelerimize yönelik ciro kaybı desteklerinde başvuru sürelerini, esnaf ve işletmelerimizin hak kaybına uğramamaları için uzattık."
(İHA)
Son Dakika Cami tuvaletinde kanlar içinde cansız erkek bedeni bulundu Ramazan'da kırmızı ete ve tavuğa zam yapılmayacak Dilan Çıtak, güzellik salonunda saldırıya uğradı: 1 kişi ağır yaralı Koronavirüse yakalanan Cenk'in ardından Beşiktaş'ın diğer forveti Aboubakar da Milli Takım'da sakatlandı, elde tek forvet kaldı Manavgat'ta meydana gelen dev hortum anbean kameraya yansıdı Evinde interneti olanlar dikkat! Önem vermediğiniz konu başınıza iş açabilir Sakarya'da aynı aileden 5 kişi koronavirüsten öldü Fenerbahçe'nin futbolcusu Ozan Tufan, bu akşam Rojhin Haspolat ile nikah masasına oturuyor, çiftin şahitleri ise Ali Koç ve Emre Belözoğlu