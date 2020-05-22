Cirosu 25 milyon TL'nin altındaki işletmeler de 'Nefes Kredisi'nden yararlanabilecek - Son Dakika

Cirosu 25 milyon TL'nin altındaki işletmeler de 'Nefes Kredisi'nden yararlanabilecek

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, oda üyelerinin finansman ihtiyacına destek olmak amacıyla TOBB önderliğinde, özel bir banka ve KGF ortaklığında hayata geçirilen, "Nefes Kredisi"nin başvurularının devam ettiğini belirterek, artık cirosu 25...

Cirosu 25 milyon TL'nin altındaki işletmeler de 'Nefes Kredisi'nden yararlanabilecek, System.String[]

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, oda üyelerinin finansman ihtiyacına destek olmak amacıyla TOBB önderliğinde, özel bir banka ve KGF ortaklığında hayata geçirilen, "Nefes Kredisi"nin başvurularının devam ettiğini belirterek, artık cirosu 25 milyon TL'nin altında olan işletmelerin de krediden yararlanabileceğini müjdeledi.


Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) geçtiğimiz yıllarda 6 defa gerçekleştirdiği KOBİ finansman projesi olan "TOBB Nefes Kredisi" için başvuruların devam ettiğini söyledi. TOBB ve 365 oda borsanın tüm kaynaklarının bir araya getirilmesiyle oluşturulan Nefes Kredisi'nde 2020 yılının tamamen ödemesiz olduğunu belirten Başkan Murzioğlu, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce 'finansmanda inovasyon' ifadesini kullandığı proje, TOBB üyesi KOBİ'ler için önemli bir finansman kaynağı olmuştu. Bu zor dönemde Nefes Kredisi tekrar devreye alındı. Sektör ayrımı olmaksızın KOBİ'lerin başvurabileceği Nefes Kredisinde ödemeler yıllık yüzde 7,5 faiz ile 2021 yılında aylık eşit 12 taksitle yapılacak. Kredide üst limit 50 bin TL. Bilindiği gibi, TOBB Nefes Kredisi'ne özel banka aracılık ediyor, Kredi Garanti Fonu (KGF) Hazine desteğiyle kredilere kefil oluyor. Ayrıca, başvuru sahiplerinden 'vergi borcu-SGK borcu yoktur' belgesi de istenmiyor" diye konuştu.


Cirosu 25 milyon TL'nin altındakiler de yararlanabilecek


Kovid-19 sonrası küresel ekonominin yeni bir hal alacağını belirten Murzioğlu, "Şirketlerimizi yaşatarak Kovid-19 sonrası döneme girmemiz gerekiyor. Çünkü salgın sonrasında iş yapma biçimleri değişecek, rekabet daha da kızışacak. TOBB Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu önderliğinde bu bilinçle, bu işi bir seferberlik gibi gördük. İşletmelerimizin en büyük sorunu olan finansmanda TOBB ve 365 oda ve borsa olarak, elimizi değil, gövdemizi taşın altına koyduk. Biz de oda olarak sınırlı kaynaklarımızı üyelerimizin emrine seferber ettik. Nefes Kredisi için 24 milyon 300 bin TL kaynak ayırdık. Dün itibarıyla 202 işletmemiz Nefes Kredisi'nden yararlandı. Bu arada, ilk başta cirosu 3 milyon TL'nin altında olan mikro işletmelere azami 50 bin TL kredi kullandırılması hususunu bildirmiştik. Ancak, gelen talepler neticesinde yönetim kurulumuzun yapmış olduğu istişare sonucu cirosu 25 milyon TL'nin altında olan işletmelerimiz de, odamızdan alacağı üyelik belgesi ile ilgili banka şubesine başvurabilecekler. Üyelerimiz isterlerse odaya gelmeden internet üzerinden e-belge olarak da belgelerini alabilecekler. Bu kaynakla inşallah istihdamın, üretimin öncüsü küçük işletmelerimizi rahatlatacağız" dedi. - SAMSUN

Samsun, Banka, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.05.2020 02:53 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Cirosu 25 milyon TL'nin altındaki işletmeler de 'Nefes Kredisi'nden yararlanabilecek - Son Dakika Ekonomi

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