Çırpı Mahallesi oyun parkına kavuşuyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çırpı Mahallesi oyun parkına kavuşuyor - Son Dakika

Çırpı Mahallesi oyun parkına kavuşuyor

6 saat önce

Muğla'nın Menteşe İlçesine 32 kilometre uzaklıktaki kırsal Çırpı Mahallesinde yaşayan yaklaşık 20 çocuğun oyun parkı talebi anında karşılık buldu.

Çırpı Mahallesi oyun parkına kavuşuyor, System.String[]

Muğla'nın Menteşe İlçesine 32 kilometre uzaklıktaki kırsal Çırpı Mahallesinde yaşayan yaklaşık 20 çocuğun oyun parkı talebi anında karşılık buldu.


Çocukların oyun parkı talebi ile ilgili 'Çırpılı çocukların tek isteği oyun parkı' başlığı ile çıkan haberlerin ardından Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş'ün talimatıyla ekipler harekete geçti. Belediye ekipleri tarafından Çırpı'da yer tespiti yapıldı. Bu hafta başlayacağı bildirilen oyun parkı çalışmaları ile Çırpı Mahallesi çocukları 2020 yılına mutlu girecek. - MUĞLA

Bahattin Gümüş, Menteşe, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 01:34 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rüyasında öldüğünü gören genç mermer ustası, kendi mezarını yaptı
CHP Elazığ Merkez İlçe Başkanlığı'nda yumruklu kavga Barışmak için buluştuğu akrabalarına kurşun yağdırdı: 2 yaralı Son dakika: Libya ile askeri iş birliği anlaşması teklifi, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi

Son Dakika Haberleri
20:00 Eğitimde sıkılan biber gazı, yurttaki öğrencileri hastanelik etti - Son Dakika
19:59 Yabancı gelinler en iyi Türk kahvesini yapmak için yarıştı - Son Dakika
19:58 Ayrılıkçı Katalanlar, bağımsızlık hedefinden vazgeçmiyor - Son Dakika
19:55 Otomobilin motor kısmına sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı - Son Dakika
19:47 Hasbeyler Köyü'nde devlet millet iş birliğinin en güzel örneği sergileniyor - Son Dakika
17:00 CHP Elazığ Merkez İlçe Başkanlığı'nda yumruklu kavga - Son Dakika
17:00 Barışmak için buluştuğu akrabalarına kurşun yağdırdı: 2 yaralı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2019 20:05:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çırpı Mahallesi oyun parkına kavuşuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]