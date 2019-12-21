Çırpı Mahallesi oyun parkına kavuşuyor - Son Dakika

Çırpı Mahallesi oyun parkına kavuşuyor
6 saat önce
Muğla'nın Menteşe İlçesine 32 kilometre uzaklıktaki kırsal Çırpı Mahallesinde yaşayan yaklaşık 20 çocuğun oyun parkı talebi anında karşılık buldu.
Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 01:34 Kaynak: İHA
Muğla'nın Menteşe İlçesine 32 kilometre uzaklıktaki kırsal Çırpı Mahallesinde yaşayan yaklaşık 20 çocuğun oyun parkı talebi anında karşılık buldu.
Çocukların oyun parkı talebi ile ilgili 'Çırpılı çocukların tek isteği oyun parkı' başlığı ile çıkan haberlerin ardından Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş'ün talimatıyla ekipler harekete geçti. Belediye ekipleri tarafından Çırpı'da yer tespiti yapıldı. Bu hafta başlayacağı bildirilen oyun parkı çalışmaları ile Çırpı Mahallesi çocukları 2020 yılına mutlu girecek. - MUĞLA
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