"Çırpınırdı Karadeniz"in şairi Ahmet Cevat'ın heykeli dikildi - Son Dakika
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"Çırpınırdı Karadeniz"in şairi Ahmet Cevat'ın heykeli dikildi

05.05.2022 15:38

Şiirlerinde yurt, millet sevgisini işleyen, milli duyguları öne çıkaran ve "Çırpınırdı Karadeniz" şiirini kaleme alan Azerbaycanlı ünlü şair Ahmet Cevat'ın heykeli, Etimesgut'ta ziyarete açıldı.

Şiirlerinde yurt, millet sevgisini işleyen, milli duyguları öne çıkaran ve "Çırpınırdı Karadeniz" şiirini kaleme alan Azerbaycanlı ünlü şair Ahmet Cevat'ın heykeli, Etimesgut'ta ziyarete açıldı.

Etimesgut Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan Milli Marşı'nın ve Çırpınırdı Karadeniz şiirinin yazarı merhum Ahmet Cevat'ın heykelinin açılışı için Etimesgut Türk Tarih Müzesi ve Parkı'nda tören düzenlendi.

Merhum şairin doğumunun 130. yılına ithafen yapılan heykelin açılış ve anma programına, Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Mammadov, Azerbaycan Milletvekili Aziz Alekberov, Ahmet Cevat'ın akrabası Nicat Emiroğlu ve torunu Mehin Banu Emiroğlu katıldı.

Etimesgut Belediye Başkanı Demirel, Ahmet Cevat'ın heykelinin, müzedeki Türk dünyası yazarları bölümünde sergileneceğini belirterek, Ahmet Cevat'ın Türk dünyasında hizmetleri olan önemli bir şahsiyet olduğunu ifade etti.

Büyükelçi Mammadov da heykelin yapılmasından büyük memnuniyet duyduklarını aktararak, "İkiz kardeşimiz Türkiye'de, milli şairimizin heykelinin yapılması bizleri çok memnun etti. Belediye Başkanı Enver Demirel'e teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Ahmet Cevat'ın hayatını anlatan Aziz Alekberov, Cevat'ın, yazarlığı kadar milli mücadelede de çok önemli bir misyon üstlendiğine işaret ederek, herkesin Ahmet Cevat'ı yakından tanıması gerektiğini kaydetti.

Etimesgut Belediye Başkanı Demirel, açılışın ardından Türk tarihini heykel, resim ve rölyeflerle anlatan müzeyi gezdirerek misafirlerine müze hakkında detaylı bilgi verdi.

Çırpınırdı Karadeniz in şairi Ahmet Cevat'ın heykeli dikildi
Çırpınırdı Karadeniz in şairi Ahmet Cevat'ın heykeli dikildi
Çırpınırdı Karadeniz in şairi Ahmet Cevat'ın heykeli dikildi
Çırpınırdı Karadeniz in şairi Ahmet Cevat'ın heykeli dikildi

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Kaynak: AA

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