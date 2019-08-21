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Cirque du Soleil, İstanbul'da Bazzar'ı sahneledi

52 dakika önce

Cirque du Soleil ekibi, farklı şovlardan oluşan Bazzar adlı gösterisini Türkiye'de ilk kez İstanbul'da sergiledi.

Cirque du Soleil, İstanbul'da Bazzar'ı sahneledi, System.String[]

Cirque du Soleil ekibi, farklı şovlardan oluşan Bazzar adlı gösterisini Türkiye'de ilk kez İstanbul'da sergiledi.

Adrenalin yüklü gösterinin galası, topluluğun Hilltown AVM'de kurulan ikonik dev çadırında gerçekleştirildi.

Yönetmenliğini ve yazarlığını Susan Gaudreau'nun, kreatif direktörlüğünü ise Samuel Chouniard'ın üstlendiği gösteride, yer çekimine meydan okuyan bisiklet, ateş, maestro, ip ve trapez kategorilerinde ayrı ayrı 19 farklı şov izleyiciyle buluştu.

Akrobatların, dansçı ve müzisyen gruplarının performanslarını sergilediği gösteriler, izleyicilerin beğenisini kazandı ve alkış aldı.

Etkinliğin gerçekleştiği geniş bir ekibin 6 günlük çalışmasıyla kurularak gösteriye hazır hale getirilen, yüksekliği 19, genişliği ise 41 metre olan çadır, bin 500 kadar izleyiciyi ağırlayabiliyor.

Cirque du Soleil Entertainment Group, 20 sokak performansçısı ile 1984'te Montreal'de kuruldu. Sirk kültürünü değiştirerek, canlı performans alanında önemli bir yer edinen topluluk, prodüksiyonlarını 60 farklı ülkede 190 milyondan fazla izleyiciyle buluşturuyor.

Cirque du Soleil'in 1984'ten beri sergilediği 43. özel gösterisi olan Bazzar, 1 Eylül'e kadar toplam 19 kez sergilenecek.

İstanbul, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 11:54 Kaynak: AA
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