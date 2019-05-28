CİSAD'dan Başkale travertenleri gezisi

Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Derneğince (CİSAD), Van'ın Başkale ilçesindeki travertenlere gezi düzenlendi.

Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Derneğince (CİSAD), Van'ın Başkale ilçesindeki travertenlere gezi düzenlendi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Başkale'ye 35 kilometre uzaklıktaki Dereiçi Mahallesi'nde bulunan travertenlerin olduğu bölgeye düzenlenen geziye 80 kişi katıldı.

Dernek üyeleri ile doğaseverlerden oluşan grup, araçlar ile söz konusu bölgeye gitti.

Yürüyüşün ardından travertenlere ulaşan grup üyeleri, buradaki doğal güzellikleri fotoğrafladı, şarkılar söyledi, halay çekerek güzel zaman geçirdi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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