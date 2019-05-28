Son Dakika Haberleri: CİSAD'dan Başkale travertenleri gezisi

CİSAD'dan Başkale travertenleri gezisi

10 dakika önce

Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Derneğince (CİSAD), Van'ın Başkale ilçesindeki travertenlere gezi düzenlendi.

CİSAD'dan Başkale travertenleri gezisi, System.String[]
Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Derneğince (CİSAD), Van'ın Başkale ilçesindeki travertenlere gezi düzenlendi.
Dernekten yapılan açıklamaya göre, Başkale'ye 35 kilometre uzaklıktaki Dereiçi Mahallesi'nde bulunan travertenlerin olduğu bölgeye düzenlenen geziye 80 kişi katıldı.
Dernek üyeleri ile doğaseverlerden oluşan grup, araçlar ile söz konusu bölgeye gitti.
Yürüyüşün ardından travertenlere ulaşan grup üyeleri, buradaki doğal güzellikleri fotoğrafladı, şarkılar söyledi, halay çekerek güzel zaman geçirdi.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 11:17 Kaynak: AA
Dereiçi, Van, Başkale, Güncel
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