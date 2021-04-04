CİSAD üyeleri Mar Abdişo Kilisesi'ni ziyaret etti - Son Dakika

CİSAD Spor Kulübü, Hakkari'nin Oğul köyünde bulunan Mar Abdişo Kilisesi'ni ziyaret etti.

CİSAD Spor Kulübü öncülüğündeki 25 kişilik doğa severler, Oğul köyüne bir kilometre mesafede bulunan Mar Abdişo Kilisesi'ni ziyaret etti. Oğul Vadisi'nin orta kesiminde yer alan ve ulaşılması güç sarp ve dik kayalıkların önünde yapılan kilise, toprak yoldan kuzeye doğru yaya olarak iki saatlik bir tırmanma ile ulaşılabiliyor.

Kış mevsiminde bile kalabalık şehir gürültüsünden uzaklaşarak, doğa ile buluşmanın mümkün olduğunu kanıtlayan CİSAD ekibi, gezinin kendilerine heyecan kattığını söylediler. - HAKKARİ