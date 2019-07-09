Son Dakika Haberleri: Cisco Acacia'yı 2.6 milyar dolara satın alacak
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Cisco Acacia'yı 2.6 milyar dolara satın alacak

1 saat önce

Ağ teknolojileri firması Cisco Systems, optik bileşen üreticisi Acacia Communications'ı, hisse başı 70 dolardan, 2.6 milyar dolara satın alacağını açıkladı.

Cisco Acacia'yı 2.6 milyar dolara satın alacak, System.String[]
Ağ teknolojileri firması Cisco Systems, optik bileşen üreticisi Acacia Communications'ı, hisse başı 70 dolardan, 2.6 milyar dolara satın alacağını açıkladı.
Cisco, Acacia'nın üretmiş olduğu optik, silikon ve yazılım teknolojilerin kendi çalışmalarına destek olacağını belirtirken, Acacia'nın çalışanlarının, satın alma süreci tamamlandığında Cisco'nun ekibine dahil olacağını belirtti.
Satın alma işleminin 2020 yılının ikinci yarısında tamamlanmasının plnalandığı duyuruldu.
Açıklama sonrasında, Acaica hisseleri yüzde 37.45 değer kazanırken, Cisco hisseleri yüzde 1.03 düştü.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 04:05 Kaynak: DHA
Cisco Systems, Cisco, Ekonomi
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