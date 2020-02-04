Cisco'dan, Orta Doğu ve Afrika bölgesi yönetimine üst düzey atama - Son Dakika

TEKNOLOJİ devi Cisco, Orta Doğu ve Afrika bölgesi için yeni başkan yardımcısı olarak Reem Asaad'ı atadığını duyurdu. Dijital dönüşüm son hızla iş modellerini değiştirir ve bu modellerin evrilmesini sağlarken, Asaad şirketin Orta Doğu ve Afrika işlerinden sorumlu olacak ve Cisco'nun bölgede önde gelen teknoloji firması konumunu güçlendirmeye çalışacak.

Teknoloji, finansal hizmetler, müşteri deneyimi gibi sektörlerde yirmi yılı aşkın deneyime sahip olan Asaad yeni görevinde, Cisco'nun dijitalleştirme gündemlerini hızlandırmak için gelişmiş çözümler portföyünün desteklediği hükümetlerle, müşterilerle ve iş ortaklarıyla iş birliğini güçlendirmeye odaklanacak.

"Asaad, Cisco'nun gücüne güç katacaktır"

Atama hakkında yorum yapan Cisco'nun Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Rusya bölgesi Başkanı Wendy Mars da "Reem'in MEA operasyonlarımızı yönetmek üzere Cisco'ya katılmasından heyecan duyuyorum. Reem, liderlik tecrübesine sahip ve dijital dönüşümün mevcut durumuna çok hâkim. Reem'in Cisco'ya güç katacağına ve bölgesel şirketlerin karşılaştıkları zorlukları çözmelerine yardımcı olacağına güvenim tam."

Asaad Cisco'ya katılmadan önce, Raya Contact Center adlı, Kahire merkezli ve Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da operasyonları bulunan, Fortune 500 arasında yer alan ve çok uluslu firmalara iş süreçlerinde dış kaynak hizmeti sunan bir şirkette CEO pozisyonunda görev aldı.

"Bölgenin potansiyelini açığa çıkaracağız"

Reem Asaad da Cisco'daki yeni göreviyle ilgili olarak şunları söyledi: "Yıllar boyunca bir Cisco müşterisi ve iş ortağı olduktan sonra, Cisco ekibine katılmaktan gurur duyuyorum. Kuşkusuz, Ortadoğu ve Afrika bölgesinin, ekibimin desteğiyle birlikte açığa çıkarmayı dört gözle beklediğim büyük bir potansiyeli var. Birlikte Cisco'nun etki alanını nasıl genişleteceğimize, yerel işletmeleri nasıl güçlendireceğimize ve MEA bölgesinde nasıl daha büyük bir iş ve sosyal etki yaratabileceğimize odaklanacağız."