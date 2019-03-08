Cisco Networking Academy Kadınlara Kucak Açıyor

Teknoloji dünyasındaki kadınları güçlendiren ve cinsiyet çeşitliliğini destekleyen Cisco, Cisco Networking Academy ile özellikle Orta Doğu'da ve Türkiye'de her geçen gün daha fazla kadını bilişim sektörüne çekiyor.

8 Mart- Cisco, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Cisco çalışanlarını, müşterilerini, ortaklarını ve daha birçok insanı bir araya getirdiği ve her yıl düzenlediği Etki Yaratan Kadınlar günü etkinliğinin yedincisini gerçekleştirdi. Toplumsal cinsiyet çeşitliliğini teşvik etmeyi ve Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (STEM) alanlarındaki yetenekleri çekmeyi amaçlayan forumun bu yılki teması, kadınları korkusuz olmaya, sınırları aşmaya ve çalışma hayatında çok daha yükseklere ulaşmaya teşvik eden "Mümkün Olduğunu Hayal Et" oldu.

Kadınlar, dünyanın gelişmekte olan ekonomilerinin bazılarındaki bilgisayar bilimi, mühendislik ve fizik alanlarındaki çalışanların yalnızca %27'sini oluşturuyor; bu da kullanılmayan bir potansiyel ve yetenek havuzu olduğunu işaret ediyor. Cisco, kadınlara ve erkeklere kurumsal kariyer basamaklarını tırmanmalarına ve üst düzey yöneticilik pozisyonlarında yer almalarına yardımcı olacak gerekli becerileri sağlamaya odaklanan programlar tasarlıyor ve bu doğrultuda gereken kaynakları tahsis ediyor.

Türkiye'deki öğrencilerin %24'ü kadın

Bu hedefe yönelik hayata geçirilen girişimlerden biri ise bilgi ve iletişim teknolojisi alanında dünya çapında artan yetenek talebini karşılamak için 1997 yılında global bir eğitim programı olarak başlatılan Cisco Networking Academy'ydi (NetAcad). Günümüz ekonomisinde ihtiyaç duyulan iletişim, iş birliği ve problem çözme becerilerini geliştirmek için tasarlanan NetAcad, kişilere aynı zamanda teknik beceriler de kazandırıyor. Programın başlamasından bu yana, Birleşik Arap Emirlikleri'deki öğrencilerin %48'i, Ürdün'dekilerin %36'sı ve Umman'ındakilerin %59'u kadınlardan oluşurken Türkiye'deki öğrencilerin ise %24'ü kadınlardan oluşuyor.

Cisco Türkiye'de kısa zaman önce Sistem Mühendisliği Yöneticiliği pozisyonuna yükselen Burcu Işıktaş, kariyerine yön veren en önemli kararlardan birisini üniversite yıllarında katıldığı Cisco Networking Academy olarak tanımlıyor: "Elektronik Mühendisliği son sınıf öğrencisiyken katıldığım NetAcad programı kariyerim için tam anlamıyla dönüm noktası oldu. Kurstan mezuniyetimin hemen ardından alandaki sayılı kadın mühendislerden birisi olarak çalışma hayatına başladım, bir sene sonra ise Cisco'da işe girmiştim. Şu an 5 farklı kıtada güvenlik alanında uzmanlaşmış bir mühendislik ekibinin liderliğini yapıyorum. 14 yıl önce üniversite koridorunda gördüğüm o NetAcad ilanına bakarken hayal ettiğim kariyerin ötesine geçtim. Hayal edin, cesaret edin ve sınırların sadece beyninizde yarattığınız bir yanılgı olduğunu unutmayın" diyor.

Cisco'da kadınların dahil edilmesi ve yetkilendirilmesi, başarı yaratan ve şirket içinde eşitlik kültürünü oluşturan kilit bir faktör. Kadınları yerleştirmede ve işgücünde temsillerini arttırmada proaktif bir rol oynayan Cisco, özellikle teknik alanlarda ve liderlik rollerinde kadınları işe alma, büyütme ve destekleme çabalarına devam ediyor.