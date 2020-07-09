Cisse, gol krallığı yarışında Sörloth'u geçip zirveye oturdu - Son Dakika

Cisse, gol krallığı yarışında Sörloth'u geçip zirveye oturdu

Aytemiz Alanyaspor'un en skorer ismi Papiss Cisse, Süper Lig'deki Galatasaray maçında 2 kez fileleri sarsarak sezonun bitimine 3 hafta kala gol krallığı yarışında Trabzonsporlu Alexander Sörloth'u geride bıraktı.

Aytemiz Alanyaspor'un en skorer ismi Papiss Cisse, Süper Lig'deki Galatasaray maçında 2 kez fileleri sarsarak sezonun bitimine 3 hafta kala gol krallığı yarışında Trabzonsporlu Alexander Sörloth'u geride bıraktı.

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Alanyaspor'un eski oyuncusu Vagner Love'ın 42 maçta 33 gollük performansını 55 karşılaşmada 38 kez fileleri havalandırarak geliştiren ve turuncu-yeşilli ekibin Süper Lig tarihindeki en golcü ismi unvanının sahibi olan Cisse, takımının 31. haftada Galatasaray'ı 4-1 yendiği müsabakada iki kez ağları sarsarak bu sezonki gol sayısını 22'ye yükseltti.

Galatasaray galibiyetinde büyük katkısı olan turuncu-yeşillilerin en skorer oyuncusu, böylece ligde 21 golü bulunan Trabzonsporlu Alexander Sörloth'u geçti.

Bu sezon şu ana kadar 29 lig maçında 2 bin 468 dakika forma giyen Cisse, bitime 3 hafta kala gol krallığı yarışında zirveye yerleşti.

Takımı, gol attığı karşılaşmalarda yenilmedi

Ligde 31 hafta sonunda 51 puanı bulunan Aytemiz Alanyaspor, Senegalli futbolcunun gol attığı 17 maçta yenilgi yaşamadı.

Turuncu-yeşilli ekip, Cisse'nin gol attığı karşılaşmaların 12'sini kazandı, 5'inden beraberlikle ayrılarak 41 puan elde etti.

Papiss Cisse, bu sezon forma giydiği lig maçlarının 5'inde 2, 12'sinde ise 1 gol kaydetti.

Ligde 2019-2020 sezonuna golle başlayan Cisse, ilk hafta dış sahada Hes Kablo Kayserispor'u 1-0 yendikleri maçta takımına galibiyeti getiren gole imza atan isimdi.

İkinci haftada Kasımpaşa (4-1) ve 3. haftada deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor (2-3) ile yapılan maçlarda birer golle ağları sarmasaya devam eden 35 yaşındaki forvet, 4. haftada Fenerbahçe'ye (3-1) 2 gol attı.

Demir Grup Sivasspor'la 6. haftada oynadıkları ve 1-1 biten maçta takımına beraberliği getiren golü kazandıran Cisse, 8. haftada Çaykur Rizespor'a (5-2) 2 gol, bir sonraki hafta dış sahada Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldıkları mücadelede takımının tek golünü kaydetti.

Golcü futbolcu, ligin 16. haftasında takımının deplasmanda 5-1 kazandığı Yukatel Denizlispor maçında 1, 17. haftada 2-1 galip geldikleri İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasında 2 gol attı. Senegalli forvet, 18. haftada Hes Kablo Kayserispor'a (5-1), 19. haftada Kasımpaşa'ya (1-2), 20. haftada BtcTurk Yeni Malatyaspor'a (2-1) ve 21. haftada Fenerbahçe'ye (1-1) birer gol attı.

Ligde 6 haftalık suskunluğunu 28. haftadaki Trabzonspor (2-2) karşılaşmasında bozan Cisse, bu maçta bir gol, daha sonra sırasıyla Göztepe'ye (3-3) 2, MKE Ankaragücü'ne (1-4) 1, Galatasaray'a (4-1) 2 gol kaydetti.

Öte yandan Cisse, 18 Haziran'da Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında Fraport TAV Antalyaspor'a karşı 3 gol atarak, kulüp tarihinde ilk kez finale çıkan takımının 4-0'lık galibiyetine "hat-trick" yaparak önemli katkı sağladı.

Aytemiz Alanyaspor, Papiss Cisse, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 11:07 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Cisse, gol krallığı yarışında Sörloth'u geçip zirveye oturdu - Son Dakika Spor
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