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Çıtak, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi başkanlığına aday - Son Dakika

Çıtak, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi başkanlığına aday

25.06.2021 17:23
Çıtak, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi başkanlığına aday, System.String[]

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi başkan adayı İsmet Çıtak, "Tek gayemiz, esnaf kardeşlerimizin 40 yıldır hasret kaldığı, adil, tarafsız ve güleryüzlü hizmeti gerçekleştirmektir" dedi.

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi başkan adayı İsmet Çıtak, "Tek gayemiz, esnaf kardeşlerimizin 40 yıldır hasret kaldığı, adil, tarafsız ve güleryüzlü hizmeti gerçekleştirmektir" dedi.

1 Temmuz'da gerçekleştirilen genel kurulda aday olduğunu hatırlatan İsmet Çıtak, "Yaklaşık 2 aydır sahada ekip olarak devam ettirdiğimiz seçim çalışmaları sırasında tüm esnaf ve sanatkarlarımızı mümkün olduğunca ziyaret ederek neden aday olduğumuzu, göreve seçilmemiz halinde neler yapacağımızı anlattık, anlatmaya devam ediyoruz. Ancak, 40 yıldır kooperatifi yönetenler, bu süre içerisinde yaptıkları ve yapacakları icraatları anlatmak yerine özellikle son günlerde ekibimize yönelik maalesef aslı astarı olmayan çirkin iftiralar atarak asıl konuşulması gereken meselelerin üstünü örtme gayreti içerisine girmişlerdir. Bugüne kadar hep sustuk, vicdansızlık yapmaktan belki vazgeçerler diye ümitle bekledik. Fakat, gelinen nokta itibariyle seçimi kaybedeceklerini anlamış olmalılar ki, yalan ve iftiralarını her geçen gün artırarak devam ettirdiklerine şahit olmaktayız" diye konuştu.

Bu nedenle esnaf ve sanatkarlarla, kamuoyunu doğru bilgilendirmenin kendileri için bir mecburiyet haline geldiğini ifade eden Çıtak, "Başta da söylediğimiz gibi tek gayemiz, esnaf kardeşlerimizin 40 yıldır hasret kaldığı, adil, tarafsız ve güler yüzlü hizmeti gerçekleştirmektir. Bu nedenle mevcut yönetimin bugüne kadar yaptığı yanlışları dahi dile getirmek yerine kendi yapacaklarımızı anlatırken, bu arkadaşların esnaf kardeşlerimize anlattıkları asılsız ve mesnetsiz iftiralarına cevap vermek zorunda kaldık. Bizler bu yola çıkarken, önce Allah'a sonrada esnaf kardeşlerimizin desteğine inandık. Hiçbir zaman gayri insani ve gayri ahlaki yol ve yöntemlere tenezzül etmedik, etmeyiz de. Bizler, demokrasi, hukuk ve milli iradeden yanayız. Mevcut yönetim eğer bu ilkelere inanıyorsa buradan sizler aracılığıyla hodri meydan diyoruz" ifadelerini kullandı.

Genel kurulda seçimin sandıkla olması çağrısında bulunan Çıtak, "Böylece seçim üzerindeki tüm şaibeleri ortadan kaldırmış ve esnaf kardeşlerimizin özgür iradeleri ile oy kullanmalarının da önünü açmış oluruz. Mevcut yönetim esnaf kardeşlerimizin baskı altında olduğunu fısıldıyor.

Bu konuda hem fikiriz. Bu iddialarında gerçekten samimi iseler, bunun tek çözümü kapalı oy ve sandıktır. Bu hem bizim, hem de mevcut yönetim için samimiyet testidir. Evet, bizlerde mevcut yönetimin esnaf kardeşlerimizi kullandıkları ve kullanacakları krediler üzerinden tehdit ettiklerini duymaktayız. Eğer bu arkadaşlar "devletin parası ile milleti tehdit etmiyoruz" diyorlarsa sandıktan kaçmamaları gerekir. Kim sandıktan kaçıyorsa, esnafı korkutan, tehdit eden, şantaj yapan, kooperatifi rant için kullanan odur. Kim esnaf kardeşlerimize dürüstçe, samimice hizmet etmek için yola çıktıysa Allah yar ve yardımcısı olsun.Her kimde kooperatifimizi kendi şahsi çıkarları için kullanmak amacıyla yola çıktı ise Allah ıslah etsin. Buradan ilan ediyoruz. Bizim kimsenin ekmeği ile oynamak gibi bir gayemiz yok" şeklinde açıklamalarda bulundu. - ÇORUM

Çıtak, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi başkanlığına aday
Çıtak, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi başkanlığına aday

Esnaf ve Sanatkarlar, Kredi, Çorum, Esnaf, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Çıtak, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi başkanlığına aday - Son Dakika


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