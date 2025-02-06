Ünlü bankadan çok konuşulacak altın tahmini

Finans

Başakşehir\'de kar yağışı etkili oluyor; bazı araçlar yolda kaldı

Küresel ekonomik savaşların etkisiyle hızla yükselen altın fiyatlarına ilişkin bankacılık devi Citi'den dikkat çeken bir tahmin geldi. Citi Research, ABD Başkanı Donald Trump yönetimindeki ticaret savaşları ve jeopolitik risklerin yanı sıra güçlü merkez bankası alımlarını gerekçe göstererek yakın vadeli ve 2025 ortalama altın fiyatı tahminlerini yükseltti. Banka, üç aylık fiyat hedefini ons başına 2.800 dolardan 3.000 dolara yükseltirken, 2025 ortalama tahminini de ons başına 2.800 dolardan 2.900 dolara çıkardı.

SPOT ALTIN YENİ REKOR KIRDI

ABD'li bankacılık devi Citi Citi, "Ticaret savaşları ve jeopolitik gerilimlerin rezerv çeşitlendirme veya dolarsızlaştırma trendini güçlendirmesi ve gelişmekte olan piyasaların resmi sektör altın talebini desteklemesiyle altın boğa piyasası Trump 2.0 altında devam edecek gibi görünüyor" dedi.

Spot altın, Trump'ın gümrük vergisi politikalarına ilişkin belirsizliğin etkisiyle çarşamba günü 2.882,16 dolar ile rekor seviyeye ulaştı. Citi, son birkaç yılda küresel altın rezervi alımındaki rekor hıza rağmen, "Resmi sektör altın talebinin 2025-2026 yılları arasında yılda Ikt (1.000 ton) üzerinde güçlü kalmasını bekliyoruz" dedi.