Ünlü bankadan çok konuşulacak altın tahmini - Son Dakika
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Finans

Ünlü bankadan çok konuşulacak altın tahmini

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Dünyanın önde gelen finans kuruluşlarından Citi Bank, altın tahminini yükselttiğini duyurdu. Banka, üç aylık fiyat hedefini ons başına 2.800 dolardan 3.000 dolara yükseltirken, 2025 ortalama tahminini de ons başına 2.800 dolardan 2.900 dolara çıkardı.

06.02.2025 12:51
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Küresel ekonomik savaşların etkisiyle hızla yükselen altın fiyatlarına ilişkin bankacılık devi Citi'den dikkat çeken bir tahmin geldi. Citi Research, ABD Başkanı Donald Trump yönetimindeki ticaret savaşları ve jeopolitik risklerin yanı sıra güçlü merkez bankası alımlarını gerekçe göstererek yakın vadeli ve 2025 ortalama altın fiyatı tahminlerini yükseltti. Banka, üç aylık fiyat hedefini ons başına 2.800 dolardan 3.000 dolara yükseltirken, 2025 ortalama tahminini de ons başına 2.800 dolardan 2.900 dolara çıkardı.

SPOT ALTIN YENİ REKOR KIRDI

ABD'li bankacılık devi Citi Citi, "Ticaret savaşları ve jeopolitik gerilimlerin rezerv çeşitlendirme veya dolarsızlaştırma trendini güçlendirmesi ve gelişmekte olan piyasaların resmi sektör altın talebini desteklemesiyle altın boğa piyasası Trump 2.0 altında devam edecek gibi görünüyor" dedi.

Spot altın, Trump'ın gümrük vergisi politikalarına ilişkin belirsizliğin etkisiyle çarşamba günü 2.882,16 dolar ile rekor seviyeye ulaştı. Citi, son birkaç yılda küresel altın rezervi alımındaki rekor hıza rağmen, "Resmi sektör altın talebinin 2025-2026 yılları arasında yılda Ikt (1.000 ton) üzerinde güçlü kalmasını bekliyoruz" dedi.

Ünlü bankadan çok konuşulacak altın tahmini

Ekonomi, Finans, Banka, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Finans Ünlü bankadan çok konuşulacak altın tahmini - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • servet esen:
    çeyrek yıl sonu 6000 ile 6500 arası olur gram ise 4000 ile 4500 arası oturur 15 10 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    dolar 5278 TL altın 3856 TL agu cuk borsa tepe taklak kalede yaşar var acıların çocuğu ferhat 0 5 Yanıtla
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