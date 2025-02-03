Dev banka Türkiye\'de faiz indirimi için tarih verdi

Finans

Citi ekonomistleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Mart ayında faiz indirimi yapma olasılığının hâlâ gündemde olduğunu belirtti. Notlarında, TCMB'nin reel efektif döviz kuru bazlı dezenflasyon stratejisine devam ettiğini ifade eden ekonomistler, piyasa algısının şekillenmesinde aylık enflasyon verileri, ekonomik faaliyetin hızı, rezerv birikimi ve yurt içi yerleşiklerin portföy tercihlerinin önemli rol oynayacağını vurguladı.

POLİTİKA YAPICILARININ DESTEKLEYİCİ DURUŞU VE ASGARİ ÜCRET ARTIŞI

Raporda ayrıca, politika yapıcıların durgunluğu önlemek için daha destekleyici bir duruşu tercih etme olasılığı ve yıl ortasına kadar yeni bir asgari ücret artışının, Türk Lirası cinsinden varlıklara olan iştahı etkileyebilecek önemli faktörler arasında olduğu belirtildi.

ENFLASYON, BEKLENTİYİ AŞTI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın ilk enflasyon verilerini oluşturan ocak ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, TÜFE'deki değişim 2025 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 5,03, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 5,03, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,12 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 56,35 olarak gerçekleşti.

YILLIK EN YÜKSEK ARTIŞ EĞİTİMDE

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 23,14 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 99,93 ile eğitim oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2025 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre azalan ana grup yüzde -5,17 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2025 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 23,57 ile sağlık oldu.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2025 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 5,47, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 5,47, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,08 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 56,05 olarak gerçekleşti.

EKONOMİSTLERİN BEKLENTİSİ YÜZDE 4,29'DU

Ocak enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlanmıştı. Buna göre, ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 4,29 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ocak ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 3,75, en yüksek yüzde 5 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 4,29), bir önceki ay yüzde 44,38 olan yıllık enflasyonun yüzde 41,11'e ineceği öngörülüyordu. Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi ocak ayı itibarıyla yüzde 27,58 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi, Aralık 2024'te yüzde 1,03 artış kaydetmişti.