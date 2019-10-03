Citi: Boğa piyasasının sona erdiğini söylemek için çok erken
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Citi, global hisse senetlerinde 2020 yılı sonuna kadar yüzde 9 daha artış beklendiğini ve 10 yıldır devam eden boğa piyasasının sona erdiğini söylemek için çok erken olduğunu söyledi.
Citi, global hisse senetlerinde 2020 yılı sonuna kadar yüzde 9 daha artış beklendiğini ve 10 yıldır devam eden boğa piyasasının sona erdiğini söylemek için çok erken olduğunu söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 01:21
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