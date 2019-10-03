Son Dakika Haberleri: Citi: Boğa piyasasının sona erdiğini söylemek için çok erken
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Citi: Boğa piyasasının sona erdiğini söylemek için çok erken

25 dakika önce

Citi, global hisse senetlerinde 2020 yılı sonuna kadar yüzde 9 daha artış beklendiğini ve 10 yıldır devam eden boğa piyasasının sona erdiğini söylemek için çok erken olduğunu söyledi.

Citi: Boğa piyasasının sona erdiğini söylemek için çok erken, System.String[]

Citi, global hisse senetlerinde 2020 yılı sonuna kadar yüzde 9 daha artış beklendiğini ve 10 yıldır devam eden boğa piyasasının sona erdiğini söylemek için çok erken olduğunu söyledi.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 01:21 
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