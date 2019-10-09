Son Dakika Haberleri: Citibank Türkiye CEO'su Akçaoğlu: Türkiye'de bankacılık sistemi gerçekten çok güçlü
Son Dakika Ekonomi Citibank Türkiye CEO'su Akçaoğlu: Türkiye'de bankacılık sistemi gerçekten çok güçlü

Citibank Türkiye CEO'su Akçaoğlu: Türkiye'de bankacılık sistemi gerçekten çok güçlü

11 dakika önce

10. İstanbul Finans Zirvesi'nde konuşan Citibank Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Serra Akçaoğlu, Türkiye'nin krizlerden etkilenmeme sebeplerinin başında güçlü bankacılık sisteminin geldiğini ifade etti.

Citibank Türkiye CEO'su Akçaoğlu: Türkiye'de bankacılık sistemi gerçekten çok güçlü, System.String[]

10. İstanbul Finans Zirvesi'nde konuşan Citibank Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Serra Akçaoğlu, Türkiye'nin krizlerden etkilenmeme sebeplerinin başında güçlü bankacılık sisteminin geldiğini ifade etti.

İstanbul Finans Zirvesi, Citibank, Türkiye, CEO, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 02:11 
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