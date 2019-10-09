Citibank Türkiye CEO'su Akçaoğlu: Türkiye'de bankacılık sistemi gerçekten çok güçlü
11 dakika önce
10. İstanbul Finans Zirvesi'nde konuşan Citibank Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Serra Akçaoğlu, Türkiye'nin krizlerden etkilenmeme sebeplerinin başında güçlü bankacılık sisteminin geldiğini ifade etti.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 02:11
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