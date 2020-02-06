Citibank Türkiye Genel Müdürlüğü'ne Emre Karter atandı - Son Dakika
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Citibank Türkiye Genel Müdürlüğü'ne Emre Karter atandı

6 saat önce

Citibank Türkiye Genel Müdürlüğü görevine 1 Nisan 2020'den geçerli olmak üzere Emre Karter getirildi.

Citibank Türkiye Genel Müdürlüğü'ne Emre Karter atandı, System.String[]

Citibank Türkiye Genel Müdürlüğü görevine 1 Nisan 2020'den geçerli olmak üzere Emre Karter getirildi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, 10 yıldır Citibank Türkiye'nin genel müdürlüğünü yürüten Serra Akçaoğlu, Citibank Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) Bölgesi Çokuluslu Şirketler Başkanı olarak atandı. Akçaoğlu'nun atanması ile boşalan Citibank Türkiye Genel Müdürlüğü görevini ise Emre Karter üstlendi.

Karter, Citibank'taki kariyerine Türkiye'de kurumsal bankacılıkta başladı. Daha sonra Türkiye'de nakit yönetimi ve dış ticaretin finansmanını bünyesinde bulunduran işlem bankacılığının başına geçen Karter, 2010'da Rusya, Orta ve Doğu Avrupa global işlem bankacılığı başkanlığını üstlendi.

Karter, en son Dubai'de Orta Doğu ve Afrika'daki 14 ülkeden sorumlu global işlem bankacılığı başkanı olarak görev alıyordu.

Aynı zamanda Citibank Türkiye ve Citi İslami Yatırım Bankası yönetim kurulu üyeliklerini de yürüten Karter, Bilkent Üniversitesi İşletme bölümü mezunu olup, yüksek lisansını New Hampshire College'de tamamladı.

Bu yıl Türkiye'deki 45. yılını kutlayan Citibank'ın, Türkiye'de yaklaşık 400 çalışanı bulunuyor. Türkiye'deki faaliyetlerine 1975'te kurumsal bankacılık hizmetleri ile başlayan Citi, Türkiye'de kurumsal ve ticari bankacılık hizmetleri sunuyor.

Citibank, Türkiye, 1 Nisan, Avrupa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 11:48 Kaynak: AA
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