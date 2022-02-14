Cities Skylines'ı modlu oynayanlara dikkat! Valve uyardı - Son Dakika

Cities Skylines'ı modlu oynayanlara dikkat! Valve uyardı

Cities Skylines\'ı modlu oynayanlara dikkat! Valve uyardı
Son Güncelleme: 14.02.2022 09:36

Cities Skylines'ın mod atölyesinde Holy Water ve Chaos adlı modderların yayınladığı modlarda kötü amaçlı kodlara rastlandığı üzere Valve, kötü amaçlı kod içeren modları atölyeden kaldırdı.

Cities Skylines'ın popüler modları, kullanıcılara Truva atı virüsü bulaştırmak için otomatik bir güncelleyici kullandığı ve özellikle diğer modderlar ve oyunun geliştiricisi Colossal Order'ı etkileyen modlar tespit edildi ve Steam'den kaldırıldı.

Chaos adlı bir modder, Cities Skylines'daki popüler modlar arasında yer alan Harmony adlı bir modun "redesigned" versiyonunu oluşturdu.

Ayrıca Chaos, oyun için birkaç popüler modu "redesigned" adı altında yayınlayarak kullanıcıları yemlemeye çalıştı. Ancak Harmony modunun bu sürümünde otomatik bir güncelleyici gömüldüğü keşfedildi, bu da Chaos'un modu indiren herkesin cihazlarına kötü amaçlı yazılım yüklemesine izin verecekti.

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Reddit'te oluşturulan bir başlıkta Network Extansion 3 ve Harmony (redesigned) modlarını kullananların cihazlarına kötü amaçlı yazılım bulaşmış olabileceğinden bahsetti. Bu modların birkaçı Steam atölyesinden kaldırıldı ve modderın hesabı askıya alındı.

Cities Skylines'da mod kullanıyorsanız, abone olduğunuz modları kontrol ederek Holy Water ve Chaos adlı mod tasarımcılarının modlarını kullanıyorsanız iptal etmeniz gerekmektedir.

Network Extansion 3 moduna abone olanlar ise modu iptal ettikten sonra oyunu bozulacaktır, çünkü şehrinizden yolları kaldıracaktır. Ancak, kayıt dosyanızı kurtaracak geçici bir çözüm de bulunmaktadır. Reddit'teki bu başlığı kontrol ederek oyununuzu nasıl kurtaracağınızı öğrenebilirsiniz.

Cities Skylines'ı modlu oynayanlara dikkat! Valve uyardı

Cities Skylines, Steam, Gamegar, Son Dakika

Son Dakika Gamegar Cities Skylines'ı modlu oynayanlara dikkat! Valve uyardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cities Skylines'ı modlu oynayanlara dikkat! Valve uyardı - Son Dakika
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