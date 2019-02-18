Citigroup'tan Londra'daki Merkez Binasına 1.2 Milyar Sterlin
1 saat önce
Citigroup, Londra'daki merkezinin bulunduğu Canada Square adlı gökdeleni AGC Equity Partners'dan satın almaya hazırlanıyor.
Citigroup, Londra'daki merkezinin bulunduğu Canada Square adlı gökdeleni AGC Equity Partners'dan satın almaya hazırlanıyor.
Financial Times'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD merkezli banka, Canary Wharf bölgesindeki gökdelen için 1.2 milyar sterlin ödeyecek. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 12:56 Kaynak: DHA
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