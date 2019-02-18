Son Dakika Haberleri: Citigroup'tan Londra'daki Merkez Binasına 1.2 Milyar Sterlin

Citigroup'tan Londra'daki Merkez Binasına 1.2 Milyar Sterlin

1 saat önce

Citigroup, Londra'daki merkezinin bulunduğu Canada Square adlı gökdeleni AGC Equity Partners'dan satın almaya hazırlanıyor.

Citigroup'tan Londra'daki Merkez Binasına 1.2 Milyar Sterlin, System.String[]
Citigroup, Londra'daki merkezinin bulunduğu Canada Square adlı gökdeleni AGC Equity Partners'dan satın almaya hazırlanıyor.

Financial Times'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD merkezli banka, Canary Wharf bölgesindeki gökdelen için 1.2 milyar sterlin ödeyecek. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 12:56 Kaynak: DHA

Ekonomi
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