Citigroup: Türk şirketleri talep daralmasını hissediyor
1 saat önce
Citigroup raporunda, Türk şirketlerin zayıf yurt içi talebin etkilerini hissettiği, bunu uluslararası pazarda telafi etmeyi bekledikleri görüşüne yer verildi.
Citigroup
raporunda, Türk şirketlerin zayıf yurt içi talebin etkilerini hissettiği, bunu uluslararası pazarda telafi etmeyi bekledikleri görüşüne yer verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 04:21
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