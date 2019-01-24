Son Dakika Haberleri: Citigroup: Türk şirketleri talep daralmasını hissediyor

Citigroup: Türk şirketleri talep daralmasını hissediyor

1 saat önce

Citigroup raporunda, Türk şirketlerin zayıf yurt içi talebin etkilerini hissettiği, bunu uluslararası pazarda telafi etmeyi bekledikleri görüşüne yer verildi.

Citigroup: Türk şirketleri talep daralmasını hissediyor, System.String[]
Citigroup raporunda, Türk şirketlerin zayıf yurt içi talebin etkilerini hissettiği, bunu uluslararası pazarda telafi etmeyi bekledikleri görüşüne yer verildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 04:21 

Citigroup, Ekonomi
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