Son Dakika Haberleri: 'Çıtır'ı, Pitbull'a parçalatan 4 çocuk adliyeye sevk edildi
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'Çıtır'ı, Pitbull'a parçalatan 4 çocuk adliyeye sevk edildi

24 dakika önce

ADANA'da, market sahibi Zehra Kuşçu'nun beslediği hamile kedi Çıtır'ı, gezdirdikleri pitbull cinsi köpeğin önüne atıp, parçalatan 4 çocuk, adliyeye sevk edildi.

'Çıtır'ı, Pitbull'a parçalatan 4 çocuk adliyeye sevk edildi, System.String[]
ADANA'da, market sahibi Zehra Kuşçu'nun beslediği hamile kedi Çıtır'ı, gezdirdikleri pitbull cinsi köpeğin önüne atıp, parçalatan 4 çocuk, adliyeye sevk edildi. Çocuklar, sağlık kontrolüne götürüldükleri sırada kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına, "Abilere selam çatışmaya devam. Yaşımızın yetmediği yerde yaşantımız yeter. Denizli çocuğuyuz" dediler.
Olay, 23 Temmuz'da, Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi Defne Caddesi'nde meydana geldi. Market işleten Zehra Kuşçu'nun 2,5 yıldır beslediği hamile olan 'Çıtır' adlı kedi, iş yerine yakın bir yerde dolaşırken, 4 çocuğun tasmayla gezdirdiği pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Park halindeki otomobilin altına saklanan kedi, 4 çocuk tarafından yakalanıp, köpeğin önüne atıldı. Kedi, köpeğin saldırısıyla kanlar içinde kalırken, çocuklar kaçtı. Marketten çıkan Zehra Kuşçu, Çıtır'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Olay, iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Kuşçu'nun şikayeti üzerine polis, çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelilerin B.P.(12), ağabeyi H.P.(13), M.Ü.Y.(13) ve kardeşi A.Y.(13) olduğunu tespit ett. Adresleri belirlenen 4 çocuk, düzenlenen operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne getirilen çocuklar sağlık kontrolüne götürüldükleri sırada gazetecilere, "Abilere selam çatışmaya devam. Yaşımızın yetmediği yerde yaşantımız yeter. Denizli çocuğuyuz" dediler. Çocuklar, daha sonra adliyeye sevk edildi.

Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 11:27 Kaynak: DHA
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