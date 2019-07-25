Son Dakika Haberleri: 'Çıtır'ı, Pitbull'a parçalatan 4 çocuk adliyeye sevk edildi (2)
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'Çıtır'ı, Pitbull'a parçalatan 4 çocuk adliyeye sevk edildi (2)

16 dakika önce

3 ÇOCUĞA EV HAPSİAdana'da, market sahibi Zehra Kuşçu'nun beslediği hamile kedi Çıtır'ı, gezdirdikleri pitbull cinsi köpeğin önüne atıp, parçalatan H.P., M.Ü.Y. ve kardeşi A.Y. çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece ev hapsine çaptırıldı.

'Çıtır'ı, Pitbull'a parçalatan 4 çocuk adliyeye sevk edildi (2), System.String[]

3 ÇOCUĞA EV HAPSİ
Adana'da, market sahibi Zehra Kuşçu'nun beslediği hamile kedi Çıtır'ı, gezdirdikleri pitbull cinsi köpeğin önüne atıp, parçalatan H.P., M.Ü.Y. ve kardeşi A.Y. çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece ev hapsine çaptırıldı.
B.P.'nin ise bilgisine başvurulduktan sonra ailesine teslim edildiği bildirildi.


Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 02:38 Kaynak: DHA
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